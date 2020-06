Bam Bam Twist è in rotazione radiofonica: il nuovo singolo dal sapore estivo di Achille Lauro è stato rilasciato nella giornata di oggi e sta conquistando tutti sin dal primo ascolto.

A dimostrazione di questo interesse creato nel web circa il nuovo brano del giovane rapper romano, il fatto che l'hashtag #AchilleLauro è subito balzato in prima posizione nelle tendenze italiane di Twitter.

L'emergenza da coronavirus che ha messo "in pausa" il mondo della musica, ha infatti fatto in modo che negli scorsi mesi non ci siano state grandi novità a livello discografico, ad eccezione dei brani pubblicati proprio per raccogliere fondi per l'emergenza.

Pensando ad Achille Lauro è infatti ancora fresco il ricordo dei look scenografici che ha portato sul palco dell'Ariston, stravolgendo in modo violento l'idea che molti avevano della sacralità dell'abito da indossare durante il Festival di Sanremo.

Look che ci hanno coinvolto e forse un poco sconvolto, ma che hanno creato sicuramente molta curiosità attorno al personaggio di Achille.

Il brano pubblicato oggi da Lauro de Marinis (vero nome di Achille Lauro) invece altri non è che un perfetto brano da hit parade estiva, probabilmente destinato a diventare un tormentone. Ascoltiamolo insieme:

Atmosfere anni '60 nel nuovo singolo

In questa sua nuova veste Achille Lauro è un "malandrino italiano" degli anni '60 anni, che intrattiene il pubblico con un twist moderno, ricreando un'atmosfera pulp degna dell'alta cinematografia di genere.

"In tempi di distanziamento sociale, la mia follia vi porta in pista con un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo ed il più elegante degli anni “mitici” e “favolosi” del Miracolo Economico" queste le parole che Achille Lauro ha voluto dedicare parlando del suo nuovo singolo. Si tratta di un ballo che nasce dalla gestualità e che lungo il testo del brano, presenta in qualche modo il Twist come una evoluzione sexy e sensuale dello Swing.

Che sia questo il vero tormentone per l'estate che tutti stavamo aspettando?

La prima posizione nelle tendenze Twitter

Che il brano fosse atteso e che sia stato sin da subito apprezzato dal mondo del web lo dimostra anche il fatto che al momento in cui questo articolo viene scritto, l'hashtag #AchilleLauro è primo nelle tendenze italiane.

Molti infatti i commenti e le reazioni dei tantissimi che amano e supportano questo artista. I suoi look ricercati e mai scontati, la sua perenne voglia di trasmettere non solo musica ma anche messaggi lo ha sicuramente fatto diventare un personaggio interessante agli occhi di molti, anche di chi non ama particolarmente il suo genere.

Che Achille Lauro piaccia o meno una cosa è certa: negli ultimi mesi ha dimostrato di avere l'intelligenza giusta per trovare i modi giusti per coinvolgere il pubblico e far parlare di sé e della sua arte, attirando su se stesso l'attenzione mediatica giusta per non far mai passare inosservati i propri brani.