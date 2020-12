È ufficiale: dopo nove anni insieme Jesy Nelson ha preso la triste decisione di abbandonare il gruppo musicale Little Mix. È proprio la cantante ad annunciarlo sui suoi social. Essere parte di un gruppo musicale è costato molto per la sua salute mentale e, seppur grata dei numerosi successi che hanno travolto queste quattro giovani ragazze inglesi, ora ha bisogno di concentrarsi su se stessa.

Gli altri tre membri del gruppo: Perrie Edwards, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock hanno espresso il loro supporto per la amica e continueranno a fare musica come un trio sempre sotto il nome di Little Mix.

'La verità è che la band ha pesato molto sulla mia salute mentale'

Jesy Nelson giustifica la sua uscita dal gruppo: "Sento la pressione costante di essere in una girl band in cui le aspettative sono molto alte". Non è la prima volta che la cantante parla pubblicamente della sua salute mentale e condivide il suo stato con i fans. L'anno scorso, infatti, si era aperta pubblicamente su questa tematica in un documentario della BBC in cui ha detto che stava seguendo un percorso di riabilitazione. Proprio il mese scorso la cantante si era presa del tempo dal gruppo e dal lavoro per motivi di salute.

"Ho bisogno di passare del tempo con le persone che amo facendo cose che amo. Sono pronta ad iniziare un nuovo capitolo della mia vita e spero che tutti voi continuiate a supportarmi".

La cantante si prenderà del tempo per prendersi cura della sua salute mentale e lascerà, speriamo solo momentaneamente, il mondo della musica.

'Abbiamo raggiunto obbiettivi che non credevo fossero possibili'

Sono infatti moltissimi i traguardi che queste quattro ragazze hanno raggiunto insieme. Era il 2011 quando le ragazze si erano presentate da singole per le audizioni di X Factor UK.

Dopo essere state eliminate nella fase dei bootcamp, Simon Cowell ha l'idea di salvare le quattro ragazze dall'eliminazione e unirle in un gruppo inizialmente chiamato Rythmix. Durante la gara cambiano nome in Little Mix e queste quattro ragazze, per poco eliminate, vengono incoronate vincitrici dell'ottava edizione di X Factor UK. Debuttano poi con l'album che le fa conoscere in tutto il mondo chiamato DNA.

Da allora hanno lavorato insieme su ben 6 album e 7 tour.

Gli altri tre membri delle Little Mix hanno deciso di continuare a fare musica in un trio e supportano l'amica nel suo percorso di guarigione. Nel suo annuncio ufficiale Jesy ha voluto ringraziarle ed esprimere il suo reciproco supporto per i loro progetti futuri: "Grazie a Jade, Perrie e Leigh-Anne per aver creato insieme alcuni dei momenti più belli della mia vita e che non scorderò mai. Spero possiate continuare nel vostro percorso verso la realizzazione di tutti i vostri sogni e continuate a fare musica che le persone amano".