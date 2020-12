Il 2020 è stato uno degli anni più difficili per la musica. Lo stop ai concerti, però, ha spinto moltissimi artisti a entrare in studio per scrivere nuove canzoni e nuovi album. E i frutti di questo lavoro inizieranno ad arrivare dal prossimo gennaio.

Approfondiamo di seguito le novità più interessanti attese nelle gennaio 2021 sul piano dei singoli e dei nuovi album.

I nuovi singoli di David Bowie e Vasco Rossi

Per festeggiare quello che sarebbe stato il 74° compleanno di David Bowie, l’8 gennaio 2021 verrà pubblicato un singolo con due inediti postumi del cantante. Il disco conterrà le cover di 'Mother' di John Lennon e di 'Tryin’ to Get to Heaven'di Bob Dylan.

Si intitolerà, invece, 'Una canzone d’amore buttata via' il nuovo singolo di Vasco Rossi, in uscita il giorno di Capodanno. Arrangiato e scritto in collaborazione con Celso Valli, il singolo anticipa l'uscita del nuovo album di inediti dal cantautore, prevista subito dopo la fine del tour estivo 'Vasco Non Stop Festival 2021' che toccherà a giugno le città di Milano, Roma, Firenze e Imola. In questi giorni l'artista di Zocca ha condiviso alcune immagini dal set del videoclip che accompagnerà l'uscita di 'Una canzone d'amore buttata via', girato dal regista Pepsy Romanoff.

Black Keys – 'Brothers' – Deluxe Edition

Il 1° gennaio arriverà una chicca per gli amanti del duo che ha riscritto i canoni della musica rock blues nell'ultimo decennio. Brothers è stato infatti l’album che ha portato i Black Keys in classifica, forte di hit come Everlasting Light, Howlin’ for You e Tighten Up.

Per festeggiare il decennale del disco Daniel Auerbach e Patrick Carney hanno deciso di lanciare una versione deluxe arricchita di contenuti bonus, un libro di foto e tre canzoni inedite.

Samuel Romano – 'Brigatabianca'

Messe da parte le suggestioni synth pop dei Subsonica, Samuel Romano ha saputo crearsi un'ottima carriera da solista grazie al successo de 'Il codice della bellezza' del 2017, arricchito anche da una convincente apparizione al Festival di Sanremo.

Il 22 gennaio arriverà anche la sua seconda fatica discografica, 'Brigatabianca'. Quindici tracce inedite scritte e suonate in collaborazione con il meglio della scena indie italiana e con la partecipazione di artisti del calibro di Colapesce, Willie Peyote e Fulminacci.

Capo Plaza – 'Plaza'

Dopo tre anni fatti di duetti e featuring con i migliori artisti della sua generazione (tra cui spiccano i lavori a fianco di Tha Supreme e Sick Luke), il rapper salernitano classe 1998 tornerà con in proprio con 'Plaza', un lavoro di sedici brani completamente inediti e ricco di collaborazioni con i più importanti nomi nazionali e internazionali della scena trap.

L'uscita è prevista per il prossimo 22 gennaio.

Bring Me The Horizon – 'Post Human'

Sempre il 22 gennaio arriverà nei negozi e negli store digitali 'Post Human', quinto Ep del gruppo metalcore britannico che si aggiunge ai sei album in studio. Il lavoro sarà composto da nove tracce per una durata di 32 minuti e spazierà tra influenze industrial, indie e metal. Molta curiosità per le collaborazioni con il gruppo J-Pop delle Babymetal e il cantautore Yungblud.