Il 20 gennaio è stato un grande giorno per gli Stati Uniti d'America, si è tenuto infatti l'Inauguration Day, il giorno in cui l'eletto Presidente e il Vice prestano giuramento davanti a tutti. Durante la mattinata americana di mercoledì si sono esibiti Lady Gaga, Jennifer Lopez e Garth Brooks, ma nella serata tanti altri cantanti hanno continuato la celebrazione in un'atmosfera solenne, senza pubblico ma con alle loro spalle Capitol Hill e il memoriale a Lincoln.

Inauguration Day: l'esibizione di Katy Perry

Una delle tante artiste ad essersi esibita nella serata di mercoledì 20 gennaio, quando da noi era ormai notte, è stata Katy Perry.

Con la sua "Firework", lo sfondo di Capitol Hill e i fuochi d'artificio ha chiuso la giornata di festa ed emozionato tutto il mondo. Il fidanzato Orlando Bloom è stato il primo a sostenerla scrivendo sui social una dedica per lei e la loro figlia di appena quattro mesi: "Un giorno la nostra bambina crescerà e vedrà sua madre fare la sua parte in un momento della storia che speriamo possa guarire".

Questa l'esibizione di Katy Perry sulle note di Firework.

John Legend canta all'Inauguration Day

Anche John Legend, che ha da sempre sostenuto con tanti post sui social il Presidente Joe Biden, nella serata dell'Inauguration Day si è esibito davanti al Lincoln Memorial, il monumento costruito in onore di Abraham Lincoln, con la cover di "Feeling Good" di Nina Simone.

Non sono mancate sul suo profilo Instagram anche le foto con la moglie Chrissy Teigen e i loro figli a Capitol Hill.

Tutti gli artisti e le canzoni dell'Inauguration Day

A Washington, nel giorno del giuramento del Presidente eletto e del Vice, è tradizionale la cerimonia che vede esibirsi alcuni artisti americani. La prima che quest'anno ha avuto questo onore è stata Lady Gaga che ha cantato l'inno prima del discorso di Joe Biden.

Lei è da sempre una dei suoi sostenitori più attivi. Poi è stato il turno di Jennifer Lopez con "This Land is your Land", tra una strofa e l'altra ha detto un frase in spagnolo che non è sfuggita a nessuno, ovvero "Libertà e giustizia per tutti". La Lopez si esibì anche nel 2016 in favore di Hillary Clinton in una delle sue tappe elettorali.

In serata c'è stato lo speciale in TV di Celebrating America, della durata di 90 minuti e che ha visto protagonisti Demi Lovato con "Lovely Day", Justin Timberlake che aveva già anticipato avrebbe cantato "Better Days", Jon Bon Jovi ha portato "Here Comes the Sun", Bruce Springsteen invece "Land of Hope and Dreams", i Foo Fighters "Times like These" e infine proprio John Legend e Katy Perry.

I brani scelti per questo giorno così importante hanno nel titolo e nel testo parole di speranza e di sogni, e questo fa capire quanto l'America creda davvero in un giorno migliore.