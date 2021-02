Come dice un vecchio detto: l'Epifania tutte le feste si porta via. Eppure - a quasi un mese dall'essersi lasciati alle spalle panettoni, pandori, luci dei balconi, alberi addobbati e presepi - in una piazza della città di Potenza, Mario Pagano, nel cuore del centro storico, il Natale pare che non sia ancora giunto alla sua fine.

'La notte più lunga dell'anno': il film che verrà girato a Potenza

Il Natale più lungo dell'anno, dunque. O, meglio, La notte più lunga dell'anno: questo è il titolo del film che verrà girato, nella seconda metà di febbraio, nel capoluogo lucano. Ecco, così, svelato l'arcano delle luminarie ancora accese che "Serviranno – ha spiegato, a mezzo stampa, l’assessore con delega alle Attività Produttive, Centro Storico e Cultura, Stefania D’Ottavio – come set del nuovo film di Simone Aleandri".

Le riprese del film avverranno nel centro storico e in altri quartieri della città di Potenza. "Le nostre luminarie, in particolare quelle in Piazza Mario Pagano, – ha continuato a spiegare D'Ottavio – sono piaciute tanto e per questo ci è stato chiesto di non smantellarle fino a quando non saranno concluse le riprese".

Insieme a Simone Aleandri (che ha già lavorato in Lucania con la produzione di "Mater Matera", girato nella città dei Sassi, in collaborazione con lo scrittore di origine lucane, Andrea Di Consoli, per una riflessione viscerale su uno luogo tanto suggestivo quanto complesso), la città di Potenza accoglierà un cast di eccezionale livello, ben noto tanto al pubblico quanto alla critica: Ambra Angiolini (la ragazzina prodigio di "Non è la Rai", che da allora ne ha interpretati di film), Alessandro Haber (celebre è la sua partecipazione nel film di Monicelli, "Parenti serpenti"), Renato Carpentieri ("La paranza dei bambini" e "Hammamet", tra le ultime pellicole in cui ha recitato) e Massimo Popolizio (mirabile la sua interpretazione di Mussolini in "Sono tornato").

Il film è prodotto dalla Clipper Media insieme a Rai Cinema con la collaborazione dell'assessorato alla Cultura del Comune di Potenza. "Presto, promesso - conclude l'assessore D'Ottavio - comunicheremo maggiori notizie".

Tutti i film made in Lucania

Questa nuova pellicola andrà, così, ad aggiungersi alle numerose altre che negli ultimi anni hanno permesso che s'imprimessero con la macchina da presa scenari inediti del capoluogo lucano, contribuendo a far conoscere le bellezze di una città che ha scoperto di poter avere una sua propria dimensione come location ideale di grandi produzioni cinematografiche, girate ed interpretate da registi e artisti anche noti e, soprattutto, made in Lucania.

'Cuore italiano', del regista Viacheslav Slava Zachkarovle, è uno dei più recenti cortometraggi le cui scene sono state girate anche a Potenza, oltre ad altri luoghi tra la Basilicata ed il Trentino, che ha ottenuto un discreto successo alla 77° Mostra del Cinema di Venezia, con protagonisti gli attori Simone Montedoro, Sebastiano Somma e l'attore lucano Giovanni Pelliccia.

Anche alcune delle scene de "La sorpresa", diretto dal regista Ivan Polidoro e prodotto dalla Movie Factory di Roma, sono state girante nella città di Potenza. Per le strade della città si sono aggirati attori come Carlo Buccirosso e Fabio Volo, interpreti del film "La grande seduzione" del regista Massimo Gaudioso. E, sempre a Potenza, sono state girate anche alcune scene dei film "Quando il sole sorgerà" di Andrea Manicone e interpretato da Lorenzo Flaherty e 'Il ragioniere della mafia' tratto dall'omonimo romanzo di Donald Vergari, del regista Federico Rizzo e che ha visto ancora la partecipazione di Lorenzo Flaherty.