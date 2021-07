Il Teatro Minimo di Basilicata, torna in scena nella serata del 23 luglio, tra le stelle e le antiche mura dell'Abbazia di Sant'Ippolito, sulla sponda nord del lago piccolo di Monticchio (in provincia di Potenza, Basilicata).

Inserito nel cartellone del Monticchio Cine Laghi, lo spettacolo de "Il Cantico delle Creature - Salviamo il pianeta" replica in un luogo storicamente dedicato alla natura e alla fede: tra le mura, o quel che restano, dell'Abbazia di Sant'Ippolito tra i due laghi vulcanici di quella che è definita la "Svizzera della Basilicata".

Mai scenario poteva essere tanto perfetto.

Il recital de 'Il Cantico delle Creature'

Tra teatro ed ecologia (dell'anima), il recital scritto, diretto ed interpretato da Dino Becagli, insieme con Nura Spinazzola e Rocco Fiore (The Voice of Italy 2016) è intuibilmente ispirato al celebre Cantico di San Francesco d'Assisi.

Sebbene quella del fraticello fosse una lode all’Altissimo onnipotente e bon Signore, nonché suo testamento spirituale, il suo contenuto rimanda anche ad un attualissimo messaggio ecologico: il prendersi cura di un mondo che ci è stato affidato, coi suoi quattro elementi: il vento, l'acqua, il fuoco e la terra; insieme col Sole, la Luna e le Stelle. Tutta roba preziosa di cui salvaguardarne la bellezza.

La rassegna del "Monticchio Cine Laghi"

Dal 22 luglio, e fino al 25 luglio prossimo, torna una nuova edizione del "Monticchio Cine Laghi": la rassegna d'Arte, teatro e di cinema d’autore, inserita nella XXVII Mostra Cinematografica CinEtica Ecologia dell’anima, sotto la direzione artistica di Armando Lostaglio, presidente del Cine Club Vittorio De Sica Cinit di Rionero (PZ).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questa edizione, il fil rouge della rassegna è, dunque, l'ecologia dell'anima: una formula che racchiude molteplici significati, ma tutti il cui obiettivo da promuovere e raggiungere, attraverso ... di attori, registi, artisti del cinema, cortometraggi, teatro, letteratura il tema dell'ecologia e di tutto ciò che gravita intorno ad essa.

Un cartellone, distribuito in una quattro giorni in sinergia tra arte, teatro, cinema, letteratura, cultura, escursioni e paesaggi mozzafiato che fanno da sfondo e - perché no! - rilancio per un'ulteriore conoscenza e (ri)scoperta del territorio lucano e dalla sua preziosa biosfera.

In ognuna delle quattro serate della manifestazione, è prevista la presenza di personalità del cinema, del teatro, dell'arte e della cultura. Tra questi, saranno presenti: Raffaele Petralla, fotoreporter lucano di fama internazionale; Giuseppe Varlotta, regista di origini lucane; Nella Condorelli, documentarista siciliana; Dino Becagli, che - come già ben approfondito nell'articolo - proporrà il “Cantico delle Creature - Salviamo il pianeta” con la compagnia del Teatro Minimo di Basilicata; l'attore Paolo Romano che porterà in scena “Demasiado”, tratto dal libro di Sandro Medici, autore di origine lucana; Vittorio Vertone, artista-filosofo che terrà una live performativo di Rapidismo (corrente pittorica da lui creata).