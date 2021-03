House of Gucci è il nuovo film di Ridley Scott sulla storia di Patrizia Reggiani, interpretata nella produzione da Lady Gaga. Oggi, 10 marzo, a Milano pochi fortunati hanno potuto assistere ad alcune riprese del prossimo kolossal di Scott sui luoghi del delitto. A interpretare Maurizio Gucci è Adam Driver. In meno di un giorno il set cinematografico si è spostato da Roma a Milano. Successivamente il set si è poi spostato a Gressoney Saint Jean e Gressoney La Trinité in St. Moritz, località alpina scelta da Maurizio Gucci negli anni ’70 come ritiro invernale. La storia degli ex coniugi Gucci si evolve a Milano, dove fu consumato l’omicidio.

Le location milanesi scelte per realizzare House of Gucci sono via Festa del Perdono, via Marina (dove avvenne il delitto) e via Santo Spirito. Alcun scene verranno girate all’interno de Il Salumaio, il rinomato ristorante di via Montenapoleone. Le prossime tappe saranno sul Lago di Como: li il cast dovrebbe lavorare tra Villa Balbiano e Cernobbio.

La sinossi del film

House of Gucci narra la storia dell’omicidio di Maurizio Gucci, su mandato di Patrizia Reggiani, ex moglie dello stilista. Ridley Scott da molti anni aveva in mente di realizzare un film su uno dei fatti di cronaca nera di interesse internazionale. In un primo momento il regista aveva pensato di assegnare il ruolo di Patrizia Reggiani ad Angelina Jolie, ma il progetto non si è mai realizzato.

Nel 2019 Ridley Scott ha deciso di scritturare nel ruolo della vedova nera la popstar Lady Gaga, la quale ha già dato prova di grandissimo talento nel film ‘A star is born’ di Bradley Cooper.

Una storia vera tratta da un romanzo di successo

House of Gucci è tratto dall’omonimo romanzo di Sara Gay Forden. La sceneggiatura per l’adattamento cinematografico è stata scritta da Roberto Bentivegna, sua opera prima, soprattutto per un kolossal del genere, diretto da uno dei più celebri registi del mondo.

La MGM ha comprato i diritti per la distribuzione del film che dovrebbe uscire approssimativamente verso la fine di novembre 2021. Il film ripercorrerà trent’anni di storia della famiglia Gucci, tra successi, passioni, estro geniale, scontri e un delitto su commissione.

Un cast stellare

Nel cast ci sono grandi stelle del Cinema di Hollywood. Oltre ad Adam Driver e Lady Gaga, ci sarà Al Pacino nei panni dello zio di Maurizio, Aldo Gucci che finisce in prigione per evasione fiscale.

Jared Leto è suo figlio, Paolo Gucci. Rodolfo Gucci, padre di Maurizio, è interpretato da Jeremy Irons, il quale si sarebbe opposto al matrimonio del figlio con Patrizia Reggiani. Camille Cottin interpreta Paola Franchi, la donna per cui Maurizio lasciò Patrizia, con due figli, nel ’85, dopo dodici anni di matrimonio.