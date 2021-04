Ultimo si è esibito live dentro al Colosseo per un "concerto" speciale trasmesso in streaming sulla piattaforma di Live Now. Nella serata di giovedì 22 aprile, in 40 minuti, l'artista romano ha cantato alcuni dei suoi successi e ha presentato per la prima volta Buongiorno Vita, il suo nuovo singolo in uscita questo venerdì 23.

L'evento, organizzato da Vivo Concerti, è stato una esibizione piano e voce, con alle spalle la magnificenza del monumento più famoso di Roma illuminato. Con l'incasso dei biglietti virtuali venduti, l'artista romano aiuterà dei progetti di Unicef.

Il concerto in streaming di Ultimo

All'interno del Colosse, il cantante si è seduto al pianoforte iniziando subito con il brano ancora inedito, Buongiorno Vita. Poi, una dopo l'altra, ha cantato altre delle sue più belle canzoni: La stella più fragile dell'Universo, Pianeti, 22 Settembre, Piccola Stella, Cascare nei tuoi occhi, Peter Pan, 7+3, Rondini al guinzaglio, Sogni appesi. Una scaletta ad hoc che ha fatto emozionare gli spettatori che hanno seguito lo spettacolo collegati in streaming dalle proprie case.

Cogliendo come occasione questo evento, Ultimo ha sostenuto la lotta [VIDEO] di Unicef contro la malnutrizione nel mondo, devolvendo parte del ricavato della vendita dei biglietti a sostegno dei vaccini, degli impianti idrici e dei servizi igienico-sanitari.

Progetti che il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia sta portando avanti in Mali e a cui l'artista è ormai molto legato, tanto da essere Goodwill Ambassador Unicef dal 2019 e da essersi recato in Mali nel 2020 per una missione sul campo.

Inconveniente tecnico per alcuni fan di Ultimo

Su Twitter in diversi stavano già commentando la diretta, quando a molti spettatori il collegamento alla piattaforma di Live Now è saltato.

Decine e decine di fan, tentando invano di accedere nuovamente, hanno infine chiesto spiegazioni all'assistenza tecnica del sito, perché rimanere fuori da un concerto per cui avevano pagato un biglietto non era proprio quello che si aspettavano. Nonostante la risposta ricevuta: "Grazie per la tua mail, la richiesta è in lavorazione da parte del nostro staff.

La contatteremo il prima possibile", il servizio in diretta non è stato più ripristinato.

Il motivo dell'inconveniente tecnico sarebbe stato l'eccessivo traffico di utenti connessi. Live Now ha dichiarato: "Le ricordiamo che l'evento sarà disponibile per 24 ore sulle piattaforme e potrà vederlo quante volte vuole all'interno di questo periodo". Queste parole non sono servite molto per calmare più di tanto alcuni dei fans di Ultimo, che hanno continuato a lamentarsi su Twitter affinché un problema così non succeda più in futuro.