I Brit Awards si sono svolti l’11 maggio alla O2 Arena di Greenwich (Londra). La cerimonia dei premi musicali inglesi è stata trasmessa da ITV, una rete televisiva privata britannica, e ha visto trionfare le protagoniste della musica internazionale: Dua Lipa, Taylor Swift e le Little Mix, prima band femminile nella storia a vincere come miglior gruppo britannico.

Dua Lipa conquista i Brit Awards in un medley tratto da ‘Future Nostalgia’

Dua Lipa è stata premiata sul palco dei Brit Awards in veste di miglior interprete femminile e per l’album dell’anno ‘Future Nostalgia’, suo secondo disco in studio pubblicato dalla Warner Records il 27 marzo 2020.

La cantante inglese di origini albanesi-kosovare, a soli venticinque anni può vantare una fama globale.

Durante la cerimonia dei premi musicali inglesi, Dua Lipa si è anche contraddistinta per i suoi look che hanno omaggiato due pop star in una sorta di tributo. Sul red Carpet, infatti, la cantante si è presentata con un minidress giallo e delle scarpe con plateau, il tutto accompagnato da un’acconciatura, un beehive, che ricordava la cantautrice scomparsa dieci anni fa Amy Winehouse. Successivamente Dua Lipa si è esibita sul palco dei Brit Awards in un medley tratto dal suo ultimo album, sfoggiando un abito a bandiera inglese, la Union Jack, il quale rimandava a quello indossato da Geri Halliwell nel 1997, componente all’epoca della band femminile delle Spice Girls.

I vincitori dei Brit Awards 2021

I Brit Awards sono stati presentati dal comico Jack Whitehall l’11 maggio alla O2 Arena di fronte a 4mila spettatori, tra cui operatori sanitari e lavoratori essenziali. Ad anticipare la cerimonia di premiazione, una performance dei Coldplay che si sono esibiti sulle note di Higher Power su una chiatta sul Tamigi.

Tra i vincitori della serata, Taylor Swift, prima cantante donna ad essere stata premiata come Global Icon e la cantante Griff che ha trionfato come miglior artista in ascesa. Le Little Mix, dopo l’abbandono di Jesy Nelson, hanno vinto come miglior gruppo britannico.

Arlo Parks ha ottenuto la statuetta come artista emergente, mentre Harry Styles vince grazie a Watermelon Sugar il premio come miglior singolo.

Se Dua Lipa ha vinto come miglior interprete femminile, è invece J Hus ad aggiudicarsi il titolo di miglior interprete maschile.

Inoltre, la band Haim ha ritirato il premio come miglior gruppo internazionale. La statuetta come migliore artista femminile internazionale è andata a Billie Eilish, mentre a The Weeknd è stata assegnata quella come miglior artista maschile internazionale attraverso una premiazione introdotta da Michelle Obama.