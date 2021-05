Maneskin apprezzati da tutti. Tra ieri e oggi sono arrivati tantissimi apprezzamenti dall'Italia e dall'estero in seguito alla vittoria all'Eurovision Song Contest. Per la band romana, vincitrice del Festival di Sanremo pochi mesi fa, continua lo splendido momento di gloria. Anche la Politica si schiera al loro fianco. Dall'ex premier Matteo Renzi a Luigi Di Maio, sono in tanti gli esponenti politici a complimentarsi con il gruppo. E tra loro c'è anche Matteo Salvini.

La politica fa i complimenti ai Maneskin

Il brano Zitti e Buoni ha fatto vincere ai Maneskin il Festival di Sanremo e l'Eurovision.

Un successo straordinario per una band giovanissima che raccoglie consensi non solo tra il pubblico italiano, ma anche tra quello europeo, come dimostrato dall'esito del voto del pubblico di sabato notte.

Anche la politica si schiera con loro. In tanti i messaggi arrivati nella giornata del 23 maggio. In primis il tweet di congratulazioni del governo, pubblicato sull'account ufficiale di Palazzo Chigi. E poi le parole del ministro degli Esteri Luigi di Maio che ha scritto che a Rotterdam ha vinto l'Italia, complimentandosi col gruppo per la loro "energia" e il loro "ritmo". Anche l'ex premier Matteo Renzi ha fatto i complimenti, sottolineando come in pochi anni siano passati dalla strada romana di via del Corso al successo.

E a loro si aggiunge ora anche Salvini.

Le polemiche dopo la vittoria dei Maneskin

Pochi minuti dopo la proclamazione del vincitore, quando i Maneskin erano intenti ad esultare seduti intorno ad un tavolino, la regia ha inquadrato Damiano, il cantante della band, intento a chinarsi. In realtà stava raccogliendo i pezzi di un bicchiere rotto.

Sui social wetwork però in tantissimi hanno scritto che stesse sniffando droga. L'accusa è stata smentita dal diretto interessato poco dopo in conferenza stampa.

La band, inoltre, fa sapere di essere contraria alle droghe e ha detto oltretutto di essere disposta a sottoporsi ad un test antidroga per chiarire ogni dubbio. Le polemiche si sono attenuate solamente ieri.

In particolare, ad alzare i toni era stata parte della stampa francese, che secondo i critici non ha digerito la vittoria della band italiana in finale.

Il commento di Salvini

Quest'oggi arriva anche il messaggio di Matteo Salvini. Il leader della Lega in particolare ha apprezzato le parole della band dopo l'accusa, mossa al cantante Damiano, di aver sniffato droghe durante la diretta. Il leader della Lega, che più volte nei suoi discorsi si è espresso in modo contrario ad ogni forma di droga, si schiera con la band romana.

Sui Social inizia il suo post ricordando ai francesi che "bisogna saper perdere". Poi fa i complimenti al gruppo per le dichiarazioni rilasciate a seguito delle polemiche: "Bravo Damiano e bravi Maneskin", scrive l'ex ministro dell'Interno.

"Le vostre parole contro le droghe siano di esempio a molti".