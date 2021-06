Cristina Scabbia si è vaccinata contro il Covid-19. La cantante dei Lacuna Coil, tra le band italiane più conosciute all'estero nel panorama rock e metal, ha dato la notizia sui social network. Per la musicista italiana è un appuntamento importante per ripartire e tornare a fare concerti in tranquillità. E non si lascia scappare un piccolo riferimento alla galassia di Facebook e Youtube, in cui la disinformazione e la confusione, soprattutto in tema di Coronavirus, sono dominanti.

Cristina Scabbia si è vaccinata

Cristina Scabbia si è vaccinata e sui social ha postato la foto pochi istanti prima di ricevere la sua dose.

La cantante italiana, 49 anni festeggiati poche settimane fa, ha detto che preferisce di gran lunga fidarsi della scienza e della medicina. Un chiaro riferimento ai no vax e a tutti gli utenti social che nutrono dubbi sui vaccini e sull'efficacia delle politiche anti-covid.

Qualche giorno fa la cantante aveva detto la sua a seguito della vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest di maggio. Pur facendo i complimenti alla band vincitrice, Scabbia aveva stuzzicato il pubblico italiano per l'improvviso cambio di gusti in tema musicale. E sottolinea come il suo gruppo abbia avuto enormi difficoltà in Italia, e solamente all'estero è riuscita ad affermarsi e farsi conoscere al grande pubblico.

Il messaggio di Cristina Scabbia

Nel post pubblicato nelle ultime ore non c'è invece traccia di polemica. Cristina Scabbia si è vaccinata alcuni giorni fa e ha deciso di mettere un post sui suoi account social. Per lei questa campagna di vaccinazione sarà cruciale per il ritorno alla normalità. E per lei, che di mestiere fa la cantante e viaggia in giro per il mondo, è un segnale fondamentale anche per la ripartenza dei concerti.

Nel suo post ha detto inoltre che ripone la massima fiducia negli scienziati: “Confido più nella scienza, nei medici e negli infermieri che nei video di YouTube o nei post di Facebook". Questi ultimi infatti, secondo la cantante, "confondono ancora più dei telegiornali". Scrive che ha fatto il vaccino e fa sapere di star bene.

Finora non ha avuto nessun effetto collaterale. E si auspica un veloce ritorno "ai concerti, al contatto umano, alla normalità".

Le polemiche delle ultime settimane

Dopo la finale di Rotterdam, in cui i Maneskin hanno vinto l'Eurovision, Cristina Scabbia ha lasciato qualche dichiarazione polemica. Ma stavolta nel mirino non c'è la band italiana, che ha dovuto subire molte polemiche e attacchi ingiustificati la sera stessa della finale, bensì il pubblico italiano. Alla cantante italiana infatti non è andato giù il cambio di gusti dei fan. Ricorda come un tempo in tanti non apprezzassero il sound della sua band, i Lacuna Coil, esprimendo giudizio negativo sul metal e sulle chitarre distorte.

A suo avviso, dopo la vittoria del Festival di Sanremo, tanti supporter "sono saliti sul carro del vincitore" ed apprezzano la band romana più perché va di moda.

"Ora si sono riscoperti tutti rockettari", ha detto la cantante italiana. A livello personale comunque non ha nulla contro i Maneskin e ha fatto loro i complimenti per questa vittoria importante. Questo infatti dimostra che anche in tv c'è spazio per la musica rock.