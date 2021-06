I Led Zeppelin e quel concerto da dimenticare di Milano. La prima, e unica, esibizione in Italia della band di Jimmy Page e Robert Plant, infatti, non è stato sicuramente un evento da ricordare. Durante il concerto, il pubblico perde il controllo a causa dei fumogeni e delle cariche della polizia. E da una serata di musica lo show si trasforma presto in una notte di guerriglia. Era il 5 luglio del 1971 e la band inglese era al velodromo Vigorelli di Milano. In occasione dei 50 anni da quel live disastroso, esce in libreria un volume che racconta quella serata.

I Led Zeppelin e un concerto da dimenticare

A mezzo secolo dal concerto del Vigorelli di Milano esce in libreria un volume sullo storico e sfortunato concerto dei Led Zeppelin. Led Zeppelin '71 - La notte del Vigorelli, esce in una nuova edizione rinnovata e ampliata. Ci sono in più foto inedite, nuove testimonianze, articoli di giornale dell'epoca e interviste agli spettatori raccolte dall'autore del volume.

Giovanni Rossi ha curato la nuova edizione. Giornalista e scrittore, appassionato di musica rock, ha scritto molti volumi sulla storia della musica dedicati a Roger Waters, Nine Inch Nails, Mike Patton, e il musicista dei Goblin, Claudio Simonetti.

La notte del Vigorelli

Il 5 luglio del 1971 i Led Zeppelin figurano nel cartellone insieme agli artisti più importanti del Cantagiro come Milva, Ricchi e Poveri, Gianni Morandi e New Trolls.

Quello che sembra poter essere uno degli appuntamenti più importanti per la musica italiana, però, si trasforma in una notte da incubo, una notte di devastazione e di guerriglia.

Il libro altro non è che la cronaca di quella serata, e racconta allo stesso tempo gli anni turbolenti in Italia, alle prese con uno dei periodi più complicati per via delle tensioni sociali e politiche molto forti, e in cui la tensione si ripercuoteva anche nella musica con l'eterna lotta tra la tradizione e la novità che veniva dall'estero.

I Led Zeppelin non tornarono mai più in Italia

Con tre album all'attivo, i Led Zeppelin erano in Italia in occasione dei Concerti e Music Festival del loro tour europeo. A pochi mesi dalla pubblicazione del loro quarto album Led Zeppelin IV, pietra miliare del gruppo grazie anche a un brano come Stairway to Heaven, la rock band britannica vive un autentico incubo.

Quella che è la prima data italiana diventa purtroppo anche l'ultima. Lo show viene annullato anzitempo, e c'è anche l'invasione da parte del pubblico a causa dell'aria resa irrespirabile dai fumogeni.

La serata inizia ad andare male quando i poliziotti, in tenuta antisommossa, decidono di caricare la folla. Così la band è costretta a lasciare il palco a pochi minuti dall'inizio della loro esibizione. Molti fan rimangono feriti e gli stessi Led Zeppelin subiscono danni alle loro attrezzatture. Il cantante Robert Plant ha ricordato in seguito che è riuscito a mettersi in salvo entrando in uno spogliatoio e barricando la porta.