I The Kolors hanno appena pubblicato "Singles", un vinile autografato contenente i brani che segnano la loro nuova era. E' disponibile anche in versione digitale come Ep, invece la copia fisica (in edizione limitata) è possibile acquistarla sul sito ufficiale della casa discografica del gruppo, ossia la Universal Music Italia. All'interno ci sono gli ultimi cinque singoli pubblicati: Pensare Male (featuring Elodie), Mal di gola, Los Angeles (featuring Guè Pequeno), Non è vero e Cabriolet Panorama. Di quest'ultimo c'è anche un inedito remix che porta la firma dei Sottotono.

Nella versione vinile sono inoltre presenti una demo in italiano ed una in inglese di "Pensare Male".

'Singles' è il nuovo progetto dei The Kolors

In occasione dell'uscita di "Singles" (venerdì 18 giugno), il front-man dei The Kolors ha spiegato l'importanza legata a questo progetto. Stash ha detto di essere molto cambiati e che prima del 2019 il loro principale obiettivo era sempre stato quello di pubblicare la hit e conquistare i primi posti delle classifiche. Con la canzone 'Pensare Male', gli obiettivi del gruppo sono cambiati e la cosa più importante è diventata essere sinceri e mettere la verità nelle loro creazioni.

Il cantante ha anche rivelato che si tratta di un bagliore di quello che sarà il prossimo album, e che è stato pensato come ringraziamento per i successi ottenuti con i loro più recenti singoli.

In attesa di saperne di più sul futuro disco dei The Kolors, sono state intanto comunicate alcune date che li porteranno in giro per l'Italia durante l'estate: il 19 giugno saranno a Bergamo, il 24 luglio a Civitanova Marche, l'1 agosto a Ladispoli, il 5 settembre a Pacentro.

Cabriolet Panorama: l'ultimo singolo dei The Kolors

L'ultimo singolo dei The Kolors è uscito il 30 aprile 2021 e oggi è tra le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. In contemporanea alla pubblicazione del brano, è stato reso noto su Youtube il videoclip ufficiale girato in Costiera Amalfitana che, ad oggi, ha raggiunto oltre le 3 milioni di visualizzazioni.

Il testo di "Cabriolet Panorama" è stato scritto da Antonio Fiordispino (Stash) con Davide Petrella e racconta la voglia di rinascita reale e metaforica. Lo stesso leader del gruppo ha spiegato che nasce da una storia personale ed è di fatto la descrizione di quel momento in cui si capisce che "la persona che hai incontrato è diversa da tutte le altre", e la sensazione di dejà vu che canta è quella che si può provare quando le storie sono tutte uguali. In questo caso, allora, lascia spazio alla sorpresa. ll singolo fa parte delle cinque canzoni scelte per il progetto "Singles", in cui è contenuta anche una versione remix fatta da Big Fish dei Sottotono. Stash ha rivelato che il dj e produttore voleva farci qualcosa di suo e "io non vedevo l'ora che me lo chiedesse".