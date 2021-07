Con la vittoria dei Maneskin l'Eurovision Song Contest del prossimo anno si svolgerà in Italia. Mentre sul web si fanno i toto-nomi sui possibili conduttori, sono partite le candidature da parte delle città che si offrono di ospitare l'evento. La scelta finale spetterà alla Rai insieme all'Unione europea di radiodiffusione (European Broadcasting Union), e già entro fine agosto tutte le località che hanno presentato la domanda riceveranno maggiori dettagli sui requisiti necessari per la partecipazione.

Intanto la Rai ha reso noti quelli principali: la presenza di un aeroporto internazionale distante non più di un'ora e trenta minuti dal luogo in cui si terrà l'Eurovision; un'offerta alberghiera di oltre duemila stanze nelle prossimità della manifestazione; una struttura ospitante al coperto in grado di contenere 8000/10.000 spettatori e allestimenti con altezze di circa diciotto metri; la zona circostante invece dovrà supportare tutte le esigenze della produzione e della sicurezza; devono essere presenti infine un'area stampa per mille giornalisti, strutture per il personale, uffici ed un centro per le delegazioni artisti che sia fornito di tutti i servizi necessari.

Le città che vorrebbero ospitare Eurovision 2022

Il bando per inviare la propria candidatura è stato aperto il 7 luglio e chiuso a mezzanotte del 12 luglio. Le città italiane interessate, e capaci di rispettare i requisiti richiesti, hanno mandato la loro disponibilità tramite e-mail. In totale ne sono risultate diciassette (anche piccoli comuni e province oltre ai capoluoghi di regione), tra le quali verrà scelta da Rai ed European Broadcasting Union quella più giusta per Eurovision 2022. Queste le località che vorrebbero ospitare l'evento: Genova, Bologna, Firenze, Roma, Milano, Torino, Trieste, Alessandria, Pesaro, Matera, Viterbo, Rimini, Acireale (in provincia di Catania), Jesolo (in provincia di Venezia), Bertinoro di Romagna (in provincia di Forlì - Cesena), Sanremo (in provincia di Imperia) e Palazzolo Acreide (in provincia di Siracusa).

In Italia, l'Eurovision Song Contest è stato già ospitato due volte, nel 1965 e nel 1991. La prima è stata a seguito della vittoria di Gigliola Cinquetti e la manifestazione venne organizzata a Napoli. I più attenti hanno notato che la città campana non si è candidata in vista della prossima edizione. Roma invece sì, che tenta di fare il bis dopo che il trionfo di Toto Cutugno (1990) ha fatto sì che il grande evento europeo si tenne nello Studio 15 di Cinecittà l'anno successivo.

Non si sa ancora quando verrà annunciata la città "vincitrice" del bando, l'unica cosa certa è che a maggio 2022 l'Eurovision torna nel nostro Paese dopo trentuno anni.