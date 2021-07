Sono stati resi noti nella giornata di martedì 13 luglio i vincitori delle Targhe Tenco 2021, tra i riconoscimenti più ambiti ed importanti per la musica italiana. I premi sono assegnati ogni anno dal 1984 in occasione della Rassegna della canzone d'autore di Sanremo, anche questa volta sarà così e la cerimonia si terrà ad ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo.

A votare gli artisti è stata la giuria specializzata formata da esperti di musica e giornalisti, con oltre 200 giurati è la più ampia e rappresentativa tra quelle delle analoghe manifestazioni italiane.

Sei le categorie in cui erano suddivisi i cantanti: miglior album in assoluto, miglior album in dialetto, migliore canzone, opera prima, miglior interprete, album collettivo a progetto. Tra i vincitori spicca il nome di Madame, che diventa la più giovane di sempre a trionfare alle Targhe Tenco.

Tutti i vincitori delle Targhe Tenco

Nella categoria miglior album in assoluto è Samuele Bersani a vincere con il suo nono lavoro in studio "Cinema Samuele", uscito il 2 ottobre 2020. Alle Targhe Tenco, il cantautore di Rimini ha battuto Caparezza, nominato con "Exuvia", Iosonouncane con "Ira", Pino Marino con "Tilt" e Motta con "Semplice". Il miglior album in dialetto è invece dei Fratelli Mancuso dal titolo "Manzamà", il duo siciliano era in gara con il gruppo folk dei Lautari, Stefano Saletti & Banda Ikona, Setak e Patrizio Trampetti.

La Targa Tengo per l'opera prima è andata al disco omonimo di Madame uscito post-Sanremo e certificato disco di platino. E' riuscita ad aggiudicarsela contro "Forever" di Francesco Bianconi, "Indifesi" di Chiara Blu, "Mi ero perso il cuore" di Cristiano Godano e "Toccaterra" di Emma Nolde. Nella categoria miglior interprete di canzoni ha vinto il cosentino Peppe Voltarelli, in gara con l'album "Planetario".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A contendersi il premio con lui c'erano Ginevra Di Marco con "Quello che conta", Miriam Foresti con "A soul with no footprint", Federico Poggipollini con "Canzoni rubate" ed Ornella Vanoni con "Unica".

Madame ha fatto il bis vincendo anche la Targa Tenco per la migliore canzone con "Voce", che condivide con gli altri due autori Enrico Botta e Dario Faini (in arte Dardust).

Si aggiunge così ai due riconoscimenti che ha vinto già durante il Festival di Sanremo, ossia il premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario. Infine, il miglior album collettivo a progetto è "Ad esempio a noi piace Rino" nato dall'idea di Porfirio Rubirosa e pubblicato a nome di Isola Tobia Atypical Club. Il tributo al grande Rino Gaetano ha avuto la meglio su "Her dem amade me", "Musica Contro Le Mafie: Sound Bocs Diary", "Note Di Viaggio - Capitolo 2" e "Ritratti d'autore: Bindi, Bassignano & Friends".