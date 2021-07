Dee Snider attacca Gene Simmons e lo fa su un terreno a dir poco "filosofico", vale a dire su una questione molto dibattuta nel mondo della musica, ossia sul rock and roll.

In tanti negli ultimi anni sono hanno espresso l'idea che il rock sia morto e sepolto, altri invece sono convinti che continui a sopravvivere e a resistere nonostante il tempo e le mode. Tra curiosità e perle di saggezza secondo Snider però l'unica cosa che bisogna fare è guardarsi intorno e scoprire nuove band da ascoltare.

Il rock è vivo secondo Dee Snider

Intervenendo nel corso del podcast Appetite For Distortion Dee Snider ha le idee chiare: il rock è vivo e vegeto nonostante il musicista Gene Simmons sostenga da tempo il contrario.

Il cantante, che ha scritto pagine importanti nel rock degli anni Ottanta, ha risposto al bassista dei Kiss, sostenendo che bisogna invece guardarsi intorno e scoprire che ci sono tante giovani band valide. Poi ha aggiunto come non sia vero che dagli anni Novanta che non ci siano più artisti rock come avveniva in passato.

Secondo Snider ci sono tanti gruppi validi in giro, umili e con i piedi per terra e che hanno voglia di suonare e salire su un palco e fare concerti. Questi ragazzi suonano con il cuore e non hanno nemmeno l'ambizione un giorno di diventare famosi.

Le parole del cantante

Per Dee Snider, così come aveva detto in passato un'altra rockstar come Alice Cooper, il mondo è pieno di musica valida ma va soltanto scoperta: "Niente mi manda più fuori di testa di quanti dicono che il rock sia morto", ha detto il cantante replicando a distanze alle parole di Gene Simmons.

L'atteggiamento del musicista dei Kiss resta per lui "qualcosa di molto egoistico".

Secondo Snider infatti bisogna uscire di casa, aprire gli occhi e le orecchie e guardarsi intorno e ascoltare musica. E rivolto al bassista dei Kiss dice in tono provocatorio. "Smettila di nasconderti!".

I giovani lo fanno per passione

Secondo Snider i giovani musicisti sono da apprezzare anche perché non hanno prospettive di guadagni e mantengono una loro purezza artistica.

Rispondendo a Snider, il quale dice che non ci saranno altri Dylan o Hendrix, replica che non è affatto così. "Non è vero!", dice il cantante. "Sei tu che semplicemente non guardi".

Il cantante racconta poi come i figli lo tengano aggiornato sulle nuove tendenze musicali e gli hanno fatto capire che c'è ottima musica in circolazione.

"Quei ragazzi sicuramente non sperano di diventare ricchi suonando, e nell'ipotesi migliore sperano di vendere qualche disco e merchandising per poter fare altri concerti".

Ma è proprio questo che il cantante apprezza. "È tutto così vero, così fatto col cuore e soltanto per amore del rock", sottolinea la rockstar. "Quando la gente dice che il rock è morto io impazzisco".