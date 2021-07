Gli Iron Maiden hanno dato l'annuncio ufficiale. La storica band britannica, capostipite del genere metal, ha annunciato poco fa con un post sui social l'uscita del nuovo disco Senjutsu. Arriverà a settembre e - a detta del bassista fondatore Steve Harris - è stato registrato come il precedente album The Book of Souls.

Il disco sarà disponibile in vari formati, dal vinile al digitale. Nel post inoltre sia Harris che il cantante Bruce Dickinson hanno raccontato le loro impressioni e curiosità sull'ultima fatica della band.

Il diciassettesimo album degli Iron Maiden

L'annuncio era già nell'aria da qualche settimana, dopo gli indizi rivelati da giugno e mai del tutto smentiti dai musicisti della band. Nell'ultimo mese infatti si sono moltiplicati a dismisura gli indizi sulla nuova fatica discografica degli Iron Maiden. La band non ha mai anticipato nulla, e solamente oggi è arrivato l'annuncio ufficiale con un post sui social network. La notizia comunque era nell'aria negli ultimi giorni, dopo l'uscita del singolo Writing on the wall solamente alcuni giorni fa, lo scorso 15 luglio.

L'album, il diciassettesimo in studio per la band di Steve Harris, è stato registrato in Francia e sarà disponibile per l'acquisto a partire dal prossimo 3 settembre.

Molto contento del lavoro è il cantante della band Bruce Dickinson. E anche il bassista, nonché fondatore del gruppo Steve Harris, è contento del sound ottenuto nel disco e non vede l'ora che i fan lo possano ascoltare.

Il nuovo disco disponibile in vari formati

Senjutsu sarà disponibile dal 3 settembre in vari formati. Si passa dalla versione classica compact disc all'edizione deluxe, dalla versione in vinile 180 grammi all'edizione super deluxe in cofanetto.

Non manca inoltre l'edizione in Blu-Ray, oltre alla versione digitale dell'album.

Bruce Dickinson è molto entusiasta del lavoro ottenuto: "Lo abbiamo registrato all'inizio del 2019 nel corso di una pausa del Legacy of the Beast tour, in modo da poter ottimizzare la nostra tournée", ha detto il cantante. "Naturalmente la pandemia ha ritardato le cose".

Poi ha parlato anche delle canzoni: "Sono molto variegate, e alcune son piuttosto lunghe", ha detto Dickinson. "Ci sono anche una o due canzoni che sembrano abbastanza diverse dal solito stile, e credo che i fan dei Maiden resteranno sorpresi... in modo buono, spero!", ha aggiunto.

L'annuncio degli Iron Maiden

L'annuncio del nuovo album era nell'aria già da alcuni mesi. Nel post con il quale annunciato la nuova uscita Steve Harris ha lasciato anche alcune dichiarazioni: "Abbiamo scelto di registrare nuovamente al Guillaume Tell Studio in Francia perché il luogo ha una vibrazione così rilassata", ha detto il bassista fondatore degli Iron Maiden. "L'allestimento è perfetto per le nostre esigenze; l'edificio era un cinema ed ha un soffitto molto alto, infatti c'è un grande suono acustico".

Harris ha poi spiegato il modo in cui hanno registrato i brani: "Abbiamo registrato questo album allo stesso modo in cui abbiamo fatto The Book Of Souls, per come abbiamo scritto una canzone, per il modo in cui abbiamo provato e per il modo col quale l'abbiamo messa insieme, mentre era tutto fresco nella nostra mente". Il bassista fa sapere che alcune canzoni possono risultare abbastanza complesse e hanno comportato un duro lavoro in studio per ottenere l'effetto desiderato.

"Il processo a volte è stato molto impegnativo, ma Kevin (il produttore Ndr) è stato bravissimo a catturare l'essenza del gruppo, e credo che ne è valsa la pena!", ha detto Harris. "Sono molto orgoglioso del risultato e non vedo l'ora che i fan lo ascoltino".