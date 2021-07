Iron Maiden pronti con il nuovo album? In rete negli ultimi giorni circolano moltissimi indizi sulla nuova fatica discografica della band di Steve Harris e Bruce Dickinson. I fan della band, insieme al magazine musicale Loudwire, hanno raccolto molti elementi che sembrano tutti puntare verso una novità importante da parte del gruppo. Il successore di Book of Souls, pubblicato nel 2015, sarà il diciassettesimo album in studio. E la band sarà impegnata nel 2022 tra Concerti e Music Festival.

Il mistero sul nuovo disco degli Iron Maiden

Finora non ci sono certezze ma elementi che fanno ben pensare per il disco.

Gli Iron Maiden potrebbero infatti comunicare i dettagli dell'album nel giro di pochi giorni. Loudwire ha raccolto molti indizi interessanti finora. Il più evidente finora riguarda quello di Kevin Shirley, produttore della band britannica. Già due anni fa aveva fatto sapere di essere al lavoro su un progetto di cui non fece il nome, ma lasciando comunque intendere quale potesse essere il nome della band.

Lo stesso produttore inoltre avrebbe lavorato in Francia negli ultimi tempi ed è proprio qui che il cantante Bruce Dickinson ha trascorso molto tempo di recente. Ed è proprio qui inoltre che è stata registrata l'ultima fatica discografica, The Book of Souls. Il cantante inoltre non troppo tempo fa, in un'intervista in cui ha parlato anche della Brexit, ha ammesso di essere al lavoro al disco.

Disco o non disco comunque la band di Steve Harris tornerà a suonare dal vivo nel 2022. Il tour europeo, inizialmente previsto nel 2021, è stato rinviato all'estate 2022 e toccherà anche l'Italia con la data al Sonic Park di Bologna del prossimo 7 luglio.

Gli indizi sul volantino

L'indizio che segue invece è più da rompicapo.

Al Download Pilot Fest, un piccolo festival musicale tenutosi a Donnington Park in attesa dell'edizione 2022 del celebre Download Festival, sono stati diffusi dei volantini che rimandano al Belshezzer's Feast, il Festino di Baldassarre. Sugli stessi volantini c'erano scritte inoltre anche frasi e parole come Live Forever, Heaven or Hell, Man or Beast, con la data del 15 luglio e la numerazione romana IMXVII.

Secondo il magazine irlandese Hot Press i numeri romani stanno per Iron Maiden XVII, vale a dire Iron Maiden 17. E, non a caso, 17 come il prossimo disco della band, il diciassettesimo appunto. Sui volantini inoltre era presenza anche la mail belshazzarsfeast[@]hotmail.com. E da questo indirizzo alcuni fan hanno ricevuto risposte che includono l'acronimo WOTW e un testo con il verso criptico "be you a man or be you a beast". Forse bisognerà aspettare qualche giorno per capire se è soltanto una curiosa coincidenza.

Indizi sul titolo del nuovo album

Secondo Loudwire, l'acronimo WOTW sta ad indicare il titolo del nuovo album Writing On The Wall. Questo è un riferimento proprio alla storia del Festino di Baldassarre , episodio presente nelle Sacre Scritture, oltre ad essere una scena dipinta dal pittore Rembrandt.

Il riferimento agli Iron Maiden invece viene dal fatto che nell'artwork per il Legacy Of The Beast Tour 2022 si legge proprio WOTW su un muro. E, a voler essere ancora più precisi, il pittore olandese Rembrandt è nato il 15 luglio, come nella data del volantino.

L'ultimo riferimento, secondo Loudwire, viene da un'intervista al musicista Frank Turner. Alla domanda del giornalista che gli chiede del nuovo album degli Iron Maiden, lui si è semplicemente sbottonato la felpa, mostrando sotto una maglietta del Belshazzar's Feast. In attesa di nuovi indizi forse non resta che aspettare la data del 15 luglio.