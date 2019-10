Inizia a prendere forma l'estate 2020 per quanto riguarda i concerti e i festival: questa mattina 23 ottobre è arrivata un'importante conferma, con l'annuncio di due importantissimi ospiti del festival I-Days: il 12 giugno infatti arrivano i System of a Down che suoneranno insieme ai Korn. Il festival si terrà a Milano presso il Mind, situato all'interno dell'Area Expo. La vendita generale dei tagliandi partirà dal prossimo mercoledì.

Il ritorno in Italia dei System of a Down

Sono passati pochi mesi dai concerti estivi e già inizia a prendere forma la prossima estate: per tutti gli amanti del rock e del metal infatti bisogna iniziare a segnarsi i primi appuntamenti in agenda. In mattinata infatti sono stati annunciati i System of a Down, che tornano in Italia dopo il concerto al Firenze Rocks del 2017. La band di Serj Tankian suonerà il prossimo 12 giugno insieme ad un'altra grande band, i Korn, in occasione del festival I-Days, che si terrà a Milano [VIDEO], presso l'Area Expo, il prossimo giugno.

Contrariamente alle previsioni di alcuni siti di musica, che davano la band armena come possibile ospite del Firenze Rocks 2020, saranno gli I-Days ad ospitare il gruppo metal tra i più amati dai giovani. E il calendario del festival è tutto da scoprire: prossimamente infatti saranno annunciati anche i prossimi artisti che si esibiranno, visto che il festival andrà avanti fino al 15 giugno 2020.

Il festival

Gli I-DAYS 2020 si terranno presso il Mind, Milano Innovation District, situato presso l'Area Expo, una zona specifica che è attrezzata per i grandi festival e concerti musicali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

I primi ospiti, i System of a Down, fanno il loro ritorno in Italia dopo l'esibizione alla Visarno Arena del 2017. Con loro ci saranno anche i Korn, che recentemente hanno pubblicato il nuovo album The Nothing: il cantante della band, Jonathan Davis, era già stato al Firenze Rocks nel 2018 e ora torna con tutta la band per un concerto che sarà sicuramente intenso.

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, la vendita inizierà a partire da lunedì 28 ottobre per tutti i possessori di Intesa Sanpaolo, attraverso il sito di Ticket One.

La vendita generale invece inizierà mercoledì 30 ottobre tramite i canali Live Nation, Ticket Master e Ticket One. Il biglietto per la data del 12 giugno parte da 60 euro più diritti di prevendita per il posto unico, mentre per il Pit Gold costa 70, esclusa la prevendita.

Il festival avrà luogo nella stessa location che in passato ha ospitato artisti come Pearl Jam, Eminem, e Imagine Dragons. L'area è ben collegata, tramite la metropolitana ed il treno dal centro di Milano, ed è dotata anche di parcheggi e di un'ampia area ristoro, con moltissima scelta di cibi e bevande.

Ricordiamo inoltre che nella stessa location a luglio si esibirà anche Billie Eilish, nel secondo capitolo del festival milanese.