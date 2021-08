In Olanda grande tributo ai Motörhead. In concomitanza con una festa cittadina nella località di Weert due musicisti hanno deciso di suonare con le campane del duomo il celebre brano della band di Lemmy Kilmister, Ace of Spades. Tra ammirazione e curiosità i turisti hanno assistito stupiti alla performance, che è andata avanti per circa due minuti. Il video è stato resto noto nelle ultime ore sul canale YouTube della band.

Il tributo ai Motörhead

Grande tributo a Lemmy e soci in occasione della Torenfestival che si è tenuta nella cittadina di Weert in Olanda.

Tanti abitanti e turisti hanno assistito all'esecuzione della celebre canzone Ace Of Spades eseguita con le campane della chiesa locale. A suonare il brano sono stati due musicisti, un chitarrista insieme a un tastierista e campanaro.

L'esibizione si è tenuta alle 3 di pomeriggio dello scorso 17 luglio e soltanto nelle ultime ore sul canale Youtube ufficiale dei Motörhead è stato caricato il video di questa curiosa esibizione. In tanti hanno ammirato e applaudito questa avvincente esecuzione.

Curiosa iniziativa in Olanda

Grande sorpresa c'è stata tra i cittadini e i turisti di Weert quando le campane della chiesa locale hanno suonato un brano decisamente insolito quale Ace Of Spades dei Motörhead.

Lo scorso luglio infatti in questa città dell'Olanda si è tenuto il Torenfestival e in quell'occasione il chitarrista Jitse Zonneveld si è prestato per una collaborazione insieme al tastierista e campanaro Frank Steijns. Quest'ultimo ha molta esperienza nel mondo della musica e fa parte della Johan Strauss Orchestra del direttore d'orchestra olandese Andre Rieu.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Obiettivo era quello di offrire un'esibizione differente e senza dubbio anche originale. La performance non è stata criticata e non sembra aver scatenato polemiche. Anzi, ha sortito l'effetto opposto. Oltre all'ammirazione dei turisti e degli abitanti riuniti nel centro città, di questo evento se n'è parlato anche alla tv nazionale olandese.

Lemmy a proposito di Ace of Spades

Dall'Olanda la notizia di questa divertente performance è arrivata anche alla band. E nelle ultime ore, infatti, i Motorhead hanno deciso di pubblicare il video sul loro canale YouTube dando ancora più popolarità all'esibizione

E a proposito di Ace Of Spades c'è un curioso aneddoto su Lemmy, cantante e bassista della band. Qualche mese prima di morire, infatti, la rockstar aveva detto al magazine Rolling Stone che quando la suonano dal vivo questo brano tutti i fan impazziscono. "Ma quando l'abbiamo scritta, stavamo realizzando soltanto un album, pensavo che la canzone fosse abbastanza buona, ma non così buona", ha aggiunto poi il musicista. "Son rimasto sorpreso quando il brano ha preso piede così tanto". Per lui, infatti, la canzone "non è migliore di tutte le altre".