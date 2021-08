Il Green Pass continua a dividere gli artisti e il mondo dello spettacolo. Negli ultimi giorni sono arrivate le parole di Brian May. Il chitarrista dei Queen, nel corso di un'intervista al quotidiano The Independent, mostra tutta la sua contrarietà alle idee di Eric Clapton. Negli ultimi tempi, infatti, il chitarrista è passato su posizioni molto critiche in tema di Covid-19, fino ad avvicinarsi, su alcuni temi, ai negazionisti. In particolare, Clapton si è detto contrario a quei concerti che prevedono che il pubblico sia vaccinato o faccia il tampone.

L'intervista a Brian May

Brian May sul Covid-19 e sul coronavirus ha le idee chiare. In particolare non sopporta le posizioni dei no vax e dei tanti critici che stanno avendo molto seguito negli ultimi tempi. Il musicista, storico volto dei Queen insieme al leggendario cantante Freddie Mercury, nel corso di un'intervista a The Independent ha speso alcune parole anche su Eric Clapton.

Il celebre chitarrista rock blues infatti, nonostante abbia fatto il vaccino alcuni mesi fa, ha sempre mantenuto posizioni critiche sul tema dei vaccini e delle politiche del governo britannico per gestire la pandemia, come quella del Green Pass anche per i concerti. Secondo May, che ci tiene a precisare il grande rispetto a livello umano e musicale verso Clapton, le loro posizioni sono differenti su più punti.

E cita anche il caso della caccia.

Le parole sui no vax

Brian May non sopporta i no vax e, senza giri di parole, li considera dei matti. "La gente no vax, mi spiace, ma credo che siano degli svitati", ha detto il musicista nel corso dell'intervista. "Ci sono molte prove che dimostrano come la vaccinazione aiuti, e nel complesso sono molti sicuri".

Il chitarrista dei Queen sottolinea poi come ogni farmaco presenti comunque qualche effetto collaterale una volta assunto. E a suo dire quindi le posizioni di quanti sostengo il fatto che i vaccini siano nocivi restano assurde: "Andare in giro a dire che i vaccino sono un complotto per ucciderti, mi spiace... ma questa per me è roba da matti".

Green Pass, May su Clapton

Nella stessa intervista, poi, Brian May ha parlato anche del suo collega musicista Eric Clapton. Quest'ultimo, recentemente, ha scatenato molte polemiche a seguito delle sue dichiarazioni sui vaccini e su misure come quella del Green Pass , che prevedono anche per i concerti la vaccinazione o il tampone. Poco tempo fa, inoltre, lo stesso Clapton ha detto che potrebbe rifiutarsi di suonare in questi posti che adottano queste misure contro il Covid-19.

May su di lui ha le idee chiare. Il problema non è la persona ma le idee: "Amo Eric Clapton, ma ha opinioni molto diverse dalle mie", dice il chitarrista. "Ha punti di vista molto differenti da me in molti modi", ha aggiunto il musicista.

E sottolinea che anche su altri temi, come quello della caccia, le sue idee restino contrastanti: "Crede che sia ok sparare agli animali per divertimento, quindi abbiamo le nostre divergenze, ma non smetterei di rispettarlo come uomo".