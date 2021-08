Nel primo trailer di Spider-Man: No Way Home si può notare un costume nero e oro che Peter Parker userà nel film.

Tale costume è stato ripreso da una tuta analoga che il supereroe ha usato in alcuni fumetti di marvel Comics. Nel 2011, Dan Slott, Fred Van Lente e Stefano Caselli hanno creato il fumetto n° 654 dal titolo Amazing Spider-Man. In queste pagine Peter Parker, durante uno scontro con lo Scorpione, aveva perso il senso del ragno.

Nei fumetti usciti dopo, intitolati 'Nessuno morirà più', scritti da Marcos Martin e Dan Slott, Spider-Man ha affrontato in battaglia Massacro.

Il supereroe è stato sconfitto e quindi Peter si è creato un nuovo costume: nero e oro.

Il nuovo costume si chiama Spider-Armor MK II

Questa nuova armatura non dava limiti alla velocità negli scontri e portava al massimo la forza di Parker.

Nel 2013, nel fumetto scritto da Ryan Stegman e Dan Slott dal titolo Superior Spider-Man 19, Peter non usava più il nuovo costume perché aveva ritrovato il senso del ragno.

La nuova armatura nera e oro si è vista per poco anche nel videogioco per la PlayStation 4 uscito nel 2018 chiamato Spider-Man. Essa si vede meglio, quindi, nel merchandising di No Way Home e, nello specifico, nella action figure della Hasbro.

Si può affermare che il grande successo del trailer di "Spider-Man: No Way Home" sia dovuto anche alla scena in cui Peter indossa il nuovo costume mentre è in corsa all'interno della mensa scolastica.

Si ipotizza che Parker potrebbe usare la nuova armatura nel corso di uno scontro con Electro e che, addirittura, dovrebbe avere dei poteri magici.

Il nuovo costume potrebbe servire per acciuffare i super criminali del multiverso

Peter potrebbe usare la nuova armatura anche per spostarsi tra le varie dimensioni e acciuffare i malviventi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, Tom Holland ha celebrato sui social con i propri fan il pazzesco successo che ha avuto il trailer su internet. L'attore ha, inoltre dato garanzie agli spettatori che in futuro "le cose si faranno ancora più pazze". Si crede che Andrew Garfield e Tobey Maguire siano presenti nel trailer definitivo di "Spider-Man: No Way Home".

Sono arrivati anche dei commenti da parte di The Rock sotto il post pubblicato da Tom Holland. Dwayne Johnson, infatti, ha fatto i complimenti per il successo [VIDEO] che ha avuto questo primo trailer, che per quanto riguarda le visualizzazioni sul web ha superato quello di 'Avengers Endgame'. The Rock ha scritto: "Whoa! È roba grossa, fratello".

Le date

Il trailer finale potrebbe uscire a ottobre, ammesso che Sony non cambi idea riguardo all'uscita del secondo capitolo con Tom Hardy. C'è la possibilità, però, che il trailer definitivo di Spider-Man possa uscire con Eterni, a novembre. La distribuzione di quest'ultimo film, inoltre, deriverà dagli incassi che farà il film Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli che uscirà il 1° settembre nelle sale italiane.

Per quanto riguarda, invece, l’uscita di "Spider-Man: No Way Home" in Usa è prevista per il 17 dicembre 2021, in Italia dovrebbe uscire pochi giorni dopo.