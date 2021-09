Maneskin in tour e sull'onda del successo. La band romana si sta confermando tra le più popolari nel panorama internazionale. Dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest nel mese di maggio, il gruppo ha iniziato a scalare le classifiche internazionali ottenendo negli ultimi mesi molti successi a livello di classifiche e di ascolti, partecipando a molti tra Concerti e Music Festival. In una recente intervista, la bassista ha confermato come la loro sfida sia stata quella di aver riportato il rock nel mainstream.

L'intervista ai Maneskin

Come riporta Rockol, i Maneskin in questi giorni si trovano in Russia per ragioni promozionali, in vista dell'uscita nel Paese dell'ultimo album Teatro d'ira - Vol.

I. La band, arrivata a Mosca negli ultimi giorni, ha incontrato i fan in un parco divertimenti e poi ha partecipato ad eventi legati allo streaming digitale.

Il loro arrivo nel Paese è stato seguito dalle agenzie di stampa che hanno riportato alcune dichiarazioni fatte dalla bassista Victoria De Angelis alla stampa russa. La ragazza ha spiegato come il loro successo stia anche nel fatto di aver riportato il rock, genere che passa spesso in secondo piano in Italia, all'interno del mainstream. E ha parlato anche di come in tanti abbiano consigliato alla band di passare a sonorità più pop e orecchiabili.

Il grande successo della band

Il 2021 è l'anno dei Maneskin. La band romana ha ottenuto i più grandi successi, a partire dalla vittoria al Festival di Sanremo e poi con l'Eurovision Song Contest.

Quest'ultimo trionfo, in particolar modo, con la finale di Rotterdam in cui non sono mancate polemiche e pettegolezzi, ha portato la band al trionfo europeo ed internazionale. La rock band romana ha infatti ottenuto moltissimi traguardi a livello di classifiche digitali anche negli Stati Uniti, superando su Spotify artisti del calibro dei Metallica.

E nelle ultime settimane ha dato alla luce una collaborazione con un grande artista del calibro di Iggy Pop con il quale ha duettato per la cover di uno dei suoi brani più celebri, I Wanna Be Your Slave. Tra i tanti successi ottenuti c'è anche il riconoscimento da parte della Recording Industry Association of America, associazione che rappresenta l'industria discografica statunitense, che ha conferito il disco d'oro al singolo Beggin'.

Le parole della bassista dei Maneskin

Durante la permanenza del gruppo in Russia, la bassista Victoria ha lasciato alcune dichiarazioni alla stampa locale. Ha parlato del fatto che i Maneskin hanno riportato il genere rock in auge: "È stato un successo far tornare la musica rock di moda, perché le radio non vogliono supportare il genere, tanti artisti sono respinti e perciò è molto difficile credere in sé", spiega la musicista. "Continueremo di sicuro a suonare questo tipo di musica, perché ci rappresenta ed è ciò che siamo”.

La bassista sottolinea poi come in Italia il genere rock non risulti tra i più apprezzati e a per loro questo aspetto "è sempre stato una sfida". Confessa poi che in tanti li hanno invitati a desistere dal rock per passare a sonorità più morbide e soft: "Tutti ci hanno sempre detto di smettere, di fare cose più mainstream e più pop".

Ma spiega che allo stesso tempo la band si è fatta forza per continuare a suonare la musica che vuole.