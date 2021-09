Eddie Vedder ha pubblicato un nuovo singolo. Il cantante dei Pearl Jam ha annunciato, a sorpresa, l'uscita del suo nuovo album solista dal titolo Earthling, anche se non ha ancora comunicato la data. Di recente, il musicista ha collaborato con altri artisti per la colonna sonora del film Long Day di Sean Penn.

Nuovo brano per Vedder

Arriva a sorpresa l'annuncio del nuovo brano di Eddie Vedder che ha deciso di pubblicare anche il video del nuovo singolo, Long Way. Il brano, che è stato scritto insieme all'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, sarà inoltre disponibile in formato 45 giri su vinile in un'edizione limitata che contiene anche un'altra canzone inedita dal titolo The Haves.

Ancora non è stata resa nota, invece, la data di pubblicazione del disco che si intitolerà Earthling.

Continua, quindi, l'attività solista del cantante dei Pearl Jam che negli ultimi tempi ha partecipato alla colonna sonora dell'ultima pellicola di Sean Penn, dopo il fortunatissimo successo del film Into The Wild. Otre a questa collaborazione, il cantante ha annunciato che sarà nel prossimo disco di Elton John, attirando molta curiosità tra i fan.

I progetti solisti del cantante

Per il suo ultimo album, Eddie Vedder ha collaborato con il produttore Andrew Wyatt, che in passato ha lavorato con artisti molto importanti del calibro di Liam Gallagher, Mike Ronson e Miley Cyrus. Lo stesso Wyatt è stato tra gli autori del duetto tra Bradley Cooper e Lady Gaga per la colonna sonora del film A Star is Born.

L'ultimo lavoro solista di Vedder è molto recente ed è la colonna sonora di Long Day, diretto da Sean Penn. Insieme a lui c'è anche Glen Hansard, la cantante Cat Power e la figlia Olivia Vedder. Ad ottobre uscirà poi I Am Mine, un progetto che unisce musica e storytelling, una riflessione dell'artista su una vita vissuta tra arte, successo e mascolinità.

Il cantante ha inoltre annunciato che prenderà parte al nuovo disco di Elton John che si intitola The Lockdown Sessions, uscirà nel mese di ottobre e conterrà un brano scritto insieme al celebre cantautore britannico.

Il nuovo album di Eddie Vedder

Scritto insieme all'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, e al tastierista Benmont Tench degli Heartbreakers, Long Way è il primo singolo dal nuovo album di Eddie Vedder.

Si tratta la prima canzone estratta da Earthling e sarà disponibile anche in formato vinile 7 pollici in edizione limitata con una nuova canzone The Haves come lato B.

Secondo quanto riporta il sito PearlJamonline il disco sarà pubblicato dalla Seattle Surf, l'etichetta di proprietà dello stesso artista. L'album segue altri importanti dischi da solista, come la colonna sonora di Into The Wild, Ukulele Songs, e l'Ep Matter of Time del 2020.