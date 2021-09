Led Zeppelin protagonisti di una nuova mostra fotografica a Milano. Dopo la mostra tenuta a Bologna di alcuni mesi fa, presso l'Archivio Ferraina saranno disponibili nuovi scatti a partire dal prossimo 16 settembre. In tutto si potranno vedere 24 foto dell'unico e disastroso concerto italiano della band, quello al Teatro Vigorelli di Milano del 1971, interrotto per disordini e tafferugli dopo poche canzoni.

La mostra dedicata alla rock band inglese

Led Zeppelin protagonisti di una mostra fotografica dedicata ad uno dei loro peggiori concerti di sempre, quello al Vigorelli di Milano del 5 luglio del 1971.

Le foto si potranno ammirare dal prossimo 16 settembre fino al 14 ottobre all'Archivio Ferraina, un archivio fotografico che è specializzato in scatti di personaggi celebri del mondo della musica degli anni Sessanta e Settanta.

Nei giorni scorsi la band è stata protagonista al Festival del Cinema di Venezia. Il documentario Becoming Led Zeppelin infatti è stato presentato fuori concorso alcuni giorni fa, alla presenza del chitarrista fondatore del gruppo Jimmy Page, ed ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte del pubblico in sala. E, in attesa di sapere quando si potrà vedere il film documentario anche nelle sale cinematografiche, i fan della band potranno assistere agli scatti ritrovati "per caso".

Il film documentario a Venezia 78

Qualche giorno fa, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, è stato presentato il film Becoming Led Zeppelin. Il documentario si concentra sulla nascita della storica rock band britannica e ripercorre le strade individuali di Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones prima del loro primo incontro nel 1968.

Il regista Bernard MacMahon si è servito per questo progetto di molti filmati custoditi negli archivi e ha detta di Jimmy Page è rimasto molto soddisfatto da questo lavoro, ed è rimasto colpito per la grande accuratezza fatta nelle ricerche da parte del regista. Al momento non si sa quando e se uscirà nelle sale cinematografiche.

La mostra dedicata ai Led Zeppelin

La mostra fotografica, secondo il comunicato stampa, nasce un po' per caso. Per caso infatti è stata ritrovata una vecchia busta con dei negativi dei Led Zeppelin al Vigorelli dell'estate del 1971. Erano scatti inediti e ben tenuti dell'unico evento dal vivo della band britannica, che dopo quell'esperienza negativa non farà mai più ritorno nel nostro Paese.

Per la mostra ci saranno in vendita anche delle copie originali in piccolo formato, con all'interno delle foto autentiche. L'Archivio Ferraina, all'interno del quartiere milanese di Lambrate, è visitabile dal martedì al sabato.