Rolling Stones assenti al funerale di Charlie Watts. All'ultimo saluto al batterista, venuto a mancare lo scorso 24 agosto, la band non ha potuto prendere parte a causa delle restrizioni contro il Covid. Il gruppo, che attualmente si trova a Boston in vista del tour statunitense che partirà tra una decina di giorni, non ha potuto quindi volare verso la Gran Bretagna.

L'ultimo saluto al batterista

Il primo a dare la notizia è stato il tabloid britannico Sun. I Rolling Stones non sono riusciti a prendere parte al funerale di Charlie Watts. Sicuramente, in vista dell'imminente tour statunitense, il gruppo avrà modo di omaggiare il musicista e amico di lungo corso.

come riporta una persona vicina alla band.

Il funerale dell'artista si è tenuto nei giorni scorsi in forma privata e riservata, alla presenza di poche persone. E in questo modo sicuramente è stata rispettata anche la grande riservatezza e compostezza che Watts ha avuto per tutta la vita. Da molti infatti è stato descritto come una persona umile e modesta, a cui tutti volevano bene.

La scomparsa di Charlie Watts

Già dall'inizio del mese di agosto le condizioni di Chalie Watts non erano ottimali. Per questo motivo lo scorso 5 agosto il batterista ha comunicato sui social che non avrebbe preso parte al prossimo tour per ragioni di salute, per la prima volta da quando è batterista della band britannica.

Watts ha comunque accettato con serenità i consigli dei medici e ha indicato nell'amico Steve Jordan il sostituto per i prossimi concerti statunitensi, dando appuntamento ai fan e sperando quindi in un ritorno quanto prima.

Nell'annunciare l'impossibilità di prendere parte al tour, Watts aveva aggiunto inoltre che teneva al fatto che la band non annullasse i concerti per via dei suoi problemi di salute, considerando anche i rinvii e le cancellazioni dei concerti a causa della pandemia di coronavirus.

Al funerale del batterista assenti i Rolling Stones

Attualmente i Rolling Stones si trovano a Boston, per preparare la prossima tournée che parte il prossimo 26 settembre. Per questa ragione non hanno potuto prendere il volo per tornare in Inghilterra e raggiungere la conte del Devonshire per l'ultimo saluto al musicista e compagno di lunga data.

I tre quarti della band, ovvero Mick Jagger, Keith Ricards e Ron Wood non hanno presenziato al funerale, in forma rigorosamente privata, secondo le volontà della famiglia di Watts.

Ma come riporta al Sun una fonte vicina alla band, i musicisti non mancheranno di omaggiare il batterista. La scomparsa di Watts infatti non ha messo la parola fine alla band, che ha programmato già da tempo gli show: la tournée per ovvi motivi diventerà quindi un'occasione per celebrare il loro storico compagno di band. E la band ha molti concerti e music festival per dedicare tributi e pensieri ad uno dei batteristi più importanti e influenti del XX secolo.