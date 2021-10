Alessandra Amoroso torna ufficialmente venerdì 22 ottobre 2021 con l'uscita del suo settimo album in studio dal titolo "Tutto Accade". L'artista salentina ha festeggiato i suoi dieci anni di carriera pubblicando nel 2018 il progetto discografico "10" e nel 2019 l'album live "10, io, noi". Quest'ultimo contiene una selezione di venti canzoni registrate dal vivo durante il tour, nonché una nuova versione di "Immobile", brano che le ha dato il successo nel 2009 ad Amici.

A distanza di due anni dall'ultimo lavoro, Amoroso pubblica finalmente il disco da cui sono stati estratti i recenti tre singoli che le hanno tutti permesso di ricevere un ottimo riscontro in radio, in streaming e in fatto di vendite: Piuma, Sorriso grande e Tutte le volte.

"Tutto Accade" verrà inoltre portato live allo Stadio San Siro il 13 luglio 2022, quando Alessandra Amoroso terrà il suo primo concerto in quello che è uno dei luoghi più ambiti per tanti artisti. Per la cantante si tratta di un traguardo molto importante dopo otto tour e 199 show dal vivo.

Le date per incontrare Alessandra Amoroso

In attesa del grande evento a San Siro, per la "big family" di Alessandra Amoroso (così ama chiamare i suoi fan) ci sarà occasione di incontrarla grazie all'instore tour organizzato in totale sicurezza che la porterà in giro per l'Italia a firmare il nuovo disco. Per partecipare si dovrà pre-acquistare l'album nei negozi di riferimento (Feltrinelli, MediaWorld per i centri commerciali e Juke Box per Caserta).

Solo in seguito all’acquisto verrà consegnato il pass esclusivo che garantirà l'accesso all’evento, durante il quale sarà necessario essere in possesso del Green Pass e usare la mascherina.

Queste sono le date annunciate del Tutto Accade Instore Tour: