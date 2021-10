Kiss alle prese con una piccola disavventura durante il loro ultimo concerto in Florida. All'inizio dello show, quando la band viene calata sul palco dall'alto, c'è stato un problema con la piattaforma del bassista Gene Simmons. Alla fine il musicista è riuscito a scendere e il concerto si è potuto svolgere senza nessun intoppo. La band è nel pieno del suo tour mondiale ed è attesa in Italia per la data estiva all'Arena di Verona.

Problemi durante l'ultimo concerto

Gene Simmons ha rischiato di cadere dalla pedana durante l'ultimo show dei Kiss a Tampa.

Il concerto dello scorso 9 ottobre ha avuto qualche piccolo problema nella fase iniziale, nel momento in cui i componenti del gruppo vengono calati dall'alto. Come sempre anche in occasione dell'End of the road tour la band newyorkese non disegna affatto le scenografie e le entrate in scena pirotecniche, e in questo caso c'è stato un lieve intoppo.

La band è alla prese con il tour mondiale d'addio e suonerà negli Stati Uniti fino alla fine di ottobre. Nel 2022 sarà in Australia e poi anche in America Latina ed Europa con moltissimi appuntamenti dal vivo tra Concerti e Music Festival.

Il tour dei Kiss

Con l'attuale tour la storica rock band statunitense metterà la parole fine alla sua lunghissima carriera lunga ben cinquant'anni.

I Kiss suoneranno fino alla fine di ottobre negli Stati Uniti e poi si prenderanno una pausa fino a fine dicembre, quando sono attesi per una serie di show a Las Vegas. Tra marzo ed aprile saranno in Australia per altri show e poi voleranno in Cile a fine aprile per il tour sudamericano che li terrà impegnati per una ventina di giorni.

Il 1°giugno inizia da Dortmund il tour europeo che andrà avanti fino a luglio inoltrato. La band sarà attesa anche nel nostro paese, con una data all'Arena di Verona.

Rischio caduta per Gene Simmons

Lo scorso sabato Gene Simmons ha avuto una piccola disavventura sul palco. All'inizio del concerto dei Kiss a Tampa, in Florida, il musicista ha rischiato la caduta, come si può vedere anche dai video diffusi in rete.

All'apertura dello show la band inizia a suonare uno dei pezzi classici del loro repertorio come Detroit Rock City e ogni musicista viene calato sul palco mentre si trova su delle grandi piattaforme mobili.

La piattaforma di Simmons però si è inclinata su un lato ed ha rischiato di far perdere l'equilibrio al bassista. Nonostante le non poche difficoltà a restare in piedi alla fine la struttura ha toccato il palco e ciò ha consentito al musicista di scendere senza grossi problemi. Non è la prima volta inoltre che gli capita una disavventura del genere: nel 2016 ad esempio durante uno show in Montana è caduto all'indietro sul palco, durante l'esecuzione della celebre Rock and roll all nite.