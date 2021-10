I Coldplay hanno pubblicato "Music of the Spheres", il loro nuovo album. Contiene dodici tracce, fra cui due collaborazioni: Music of the Spheres, Higher Power, Humankind, Alien Choir, Let Somebody Go (featuring Selena Gomez), Human Heart, People of the Pride, Biutyful, Music of the Spheres II, My Universe (featuring BTS), Infinity Sign, Coloratura.

Il progetto discografico dei Coldplay è ambientato in un universo immaginario, il cantante del gruppo Chris Martin ha avuto l'ispirazione dopo aver visto Star Wars; ha iniziato ad interrogarsi su come sono i musicisti nelle altre galassie arrivando alla conclusione che "ognuno di noi è alieno da qualche parte".

Ciascuna traccia dell'album corrisponde ad un corpo celeste, in ordine: Neon Moon I, Kaotica, Echo, Kubik, Calypso, Supersolis, Ultra, Floris, Neon Moon II, Epiphane, Infinity Station, Coloratura.

I Coldplay in tour

I Coldplay si sono esibiti live lo scorso 12 ottobre presso lo O2 Shepherd's Bush Empire di Londra di fronte a duemila spettatori. Durante lo show hanno presentato in anteprima cinque dei pezzi nuovi contenuti in "Music of the Spheres" per poi continuare con i loro più grandi successi, come "Fix You"; per questa esibizione è salito sul palco un ospite davvero speciale, Ed Sheeran.

Questo evento è stato solo un assaggio del tour mondiale che attende i Coldplay nel 2022, durante il quale avranno l'occasione di esibirsi i London Grammar e H.E.R.

Per il momento l'Italia non è in programma, ma nulla toglie la possibilità che nuove tappe potrebbero aggiungersi. Le date europee annunciate per il Music of the Spheres World Tour sono:

2 e 3 luglio 2022 a Francoforte

8 luglio 2022 a Varsavia

10 e 12 luglio 2022 a Berlino

16 e 17 luglio 2022 a Parigi

5 e 6 agosto 2022 a Bruxelles

12, 13 e 16 agosto 2022 a Londra

23 agosto 2022 a Glasgow

Coldplay: quando e dove seguire il concerto streaming

In attesa del tour i Coldplay presenteranno il nuovo album in diretta streaming venerdì 22 ottobre.

La band formata da Chris Martin (voce, pianoforte, chitarra acustica), Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria) sarà alla Climate Pledge Arena di Seattle, dove si esibirà per i fan di tutto il mondo che potranno seguire lo spettacolo direttamente da casa grazie ad Amazon Music.

L'evento live sarà disponibile a partire dalle ore 19:00 PDT (quando in Italia saranno le 04:00 di sabato 23 ottobre).

I Coldplay hanno dichiarato che sarà "una notte speciale", si tratta del primo show del gruppo in un'arena dopo quasi cinque anni, la loro ultima tournée è infatti datata 2016/2017 a supporto del disco "A Head Full of Dreams".