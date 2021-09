Covid e concerti, continua il periodo no per i Kiss. La band statunitense, che negli ultimi giorni aveva rinviato il tour per la positività di Paul Stanley, ora deve fare i conti anche con il caso di Gene Simmons, anch'egli positivo.

I membri della band saranno in isolamento nelle proprie case per i prossimi 10 giorni prima di tornare a suonare.

Kiss: un nuovo positivo al Covid nella band

I Kiss sono alle prese con due positivi al covid. Dopo Paul Stanley anche l'altro fondatore della band Gene Simmons è risultato positivo. La band aveva già annullato gli impegni del tour End of the Road.

Nelle ultime ore circolavano voci su un nuovo caso di positività nel gruppo, e due giorni fa è arrivata la conferma ufficiale.

Nonostante lo staff e i componenti della band siano tutti vaccinati, il covid blocca gli impegni della rock band newyorkese. Slitta in questo modo il tour, e la band (secondo quanto per ora annunciato) dovrebbe ritornare ai Concerti e Music Festival dal prossimo 9 settembre per la data di Irvine, in California.

Periodo di isolamento

La notizia della positività di Gene Simmons costringe il gruppo a un periodo di dieci giorni di isolamento. La band ha reso nota la notizia con un comunicato diffuso sui social. Tutti i componenti del gruppo statunitense ora resteranno nelle proprie abitazioni.

Negli ultimi giorni Paul Stanley ha parlato delle sue condizioni di salute, aggiornando i fan sui social: "I miei sintomi potevano assomigliare ad una semplice influenza, ma è incredibile quanto mi abbiano sfiancato", ha raccontato il musicista alcuni giorni fa. Di recente il cantante è tornato sull'argomento e ha fatto sapere via Twitter che i suoi sintomi sono lievi e di essere in via di guarigione, anche se nei giorni scorsi li ha accusati non poco.

Anche Gene Simmons positivo al Covid

La notizia della positività di Gene Simmons è arrivata con un breve comunicato sui social della band: "Mentre Paul Stanley ha recentemente twittato di essere guarito dal Covid, Gene Simmons è risultato positivo e sta riscontrando sintomi lievi", si legge nella dichiarazione.

Il bassista presenta sintomi lievi ed è sotto osservazione dei medici.

Il gruppo inoltre ci tiene a specificare che tutto lo staff, da quello a stretto contatto con i musicisti a quello che si occupa della logistica, è vaccinato.

La band fa sapere che il tour viene posticipato e il prossimo impegno in programma è al momento quello del 9 settembre al FivePoint Amphitheatre di Irvine, in California. La band ha in programma molti concerti autunnali negli Stati Uniti e poi suonerà, sempre negli Usa, nel 2022 con una serie di show a Las Vegas. Qualche mese dopo il gruppo sarà in Australia e poi partirà invece per il tour in America Latina.