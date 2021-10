Il Progetto Mood|project di galleria d'Arte itinerante, ideato da Dino Morra, si evolve con una sede fissa a Napoli in via Santa Teresa a Chiaia, 41. E inaugura i nuovi spazi espositivi con un open day, svolto l’8 ottobre dalle 11 alle 21. Ad aprire la programmazione è una bi-personale degli artisti Adelisa Selimbasic e Fabrizio Cicero dal titolo Show_1.

Il progetto artistico

Mood|project è nato come progetto di galleria itinerante di arte contemporanea che va oltre l’idea tradizionale espositiva e che si proponeva di collaborare con altre realtà culturali, al fine di produrre mostre in luoghi alternativi.

Questo era il progetto iniziale del gallerista Dino Morra, presentato in occasione della prima esposizione presso il Pan - Palazzo delle Arti di Napoli, dal titolo "Re_St_Art". A causa delle difficoltà di spostamenti, causati dalle restrizioni per il Covid, il progetto Mood|project si è poi evoluto con la scelta da parte del gallerista di una nuova sede fissa a Napoli, in via Santa Teresa a Chiaia.

L'inaugurazione del nuovo spazio è avvenuta con l’open day, svolto lo scorso 8 ottobre. Nato da un’idea aperta a nuove esperienze di ricerca tra le più interessanti attualmente presenti in Italia e all’estero, si arricchisce di nuova progettualità e si prospetta come un luogo per confermare con energia, la volontà di accogliere giovani artisti a confronto con artisti affermati.

“Una galleria fluida, dinamica che non si definisce come luogo fisico ma come progetto”, sono queste le parole del gallerista Morra. In occasione dell’apertura è stata presentata la prima esposizione in programma dal titolo “Show_1” degli artisti Adelisa Selimbasic e Fabrizio Cicero.

Punto di partenza e programma espositivo con attività collaterali

Con l’apertura della nuova sede fissa e la prima delle esposizioni dal titolo Show_1 si è dato seguito al progetto di Dino Morra, iniziato lo scorso giugno 2021 con l'esposizione dal titolo Re_St_Art, un punto di partenza del progetto, una mostra che ha dato il via a una programmazione espositiva presentata in occasione dell’open day da Dino Morra.

Il programma espositivo presso la sede fissa prevede, nel corso degli ultimi mesi del 2021 e per tutto il 2022, quattro doppie personali più uno speciale appuntamento per dicembre. A fianco all’attività espositiva presso la nuova sede sarà accostata una produzione di video pensati per le piattaforme social network, più una serie di pubblicazioni, “i quaderni di mood|project”, che con fotografie e testi espongono le ricerche degli artisti coinvolti nel progetto. Mood|Project si propone, quindi, come uno spazio sperimentale e una piattaforma attiva nell'ambito dell'arte contemporanea.

Show_1: le opere e gli artisti in mostra

Adelisa Selimbasic e Fabrizio Cicero sono gli artisti a confronto per la prima delle bi-personali in programma dal titolo "Show_1", progetto mood|project.

La mostra è stata pensata e ideata da Dino Morra per la particolarità degli ambienti espositivi, fatti da corridoi, aperture, cavità, rientranze, profondità e tratti inarcati e per i rispettivi linguaggi artistici.

L’esposizione si apre con le opere pittoriche di Selimbasic, caratteristiche della figura femminile, alterate nella loro rappresentazione e descritte da un punto di vista della contemporaneità. Selimbasic è una giovane artista che sta frequentando l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ha partecipato a diversi contest, tra i quali Combat Prize ed Arte Laguna Prize.

Il percorso continua con le opere di Cicero, tracce di storie e ispirazioni, legate a luoghi e a momenti in sintonia tra Napoli, città dove l’artista lavora e la Sicilia, terra di origine.

Nella sua ricerca analizza la realtà circostante nel suo continuo dialogo tra luce e spazio, affrontando temi esistenziali e rapporti contrastanti, come quelli tra uomo-natura e uomo-società, per proporne un’esperienza fatta di giochi visivi e meccanici.

Show_1 è la prima di una serie di esposizioni in programma che saranno allestite presso la nuova sede Mood|project nei prossimi mesi e per tutto il 2022, via Santa Teresa a Chiaia a Napoli. La mostra è visitabile fino al 20 novembre 2021, il giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 19, il sabato dalle ore 10 alle 13 e invece gli altri giorni su appuntamento.