È uscito il trailer della nuova pellicola di Massimo Paolucci: si tratta di Medium, film horror italiano che narra la storia di un furto con risvolti occulti.

Paolucci, che ha già prodotto opere famose quali Forever Blues di Franco Nero e Dracula 3D di Dario Argento, si è adesso cimentato nella regia di un film dell'orrore, genere che gli ha permesso di spaziare tra il crime e il noir.

La pellicola è prodotta da Giovanni Franchini e Noemi Franchini di Emy Productions. Uscirà nelle sale il 14 ottobre.

La trama del film Medium di Paolucci

Il film inizia con tinte crime: una banda di rapinatori mette a punto la realizzazione di un grosso furto in un bar, senza aver fatto i conti con l'identità del proprietario.

Si tratta infatti di Cagliostro, un oscuro individuo che ha contatti con il terribile mondo della malavita. L'uomo riesce così a mettersi in contatto con i ladri, nell'intento di far loro una proposta "allettante": essi lavoreranno insieme allo scopo di entrare di nascosto nella villa umbra di un anziano uomo d'affari cinese, chiamato Hung, al suo posto, e sottrargli un antico ciondolo di giada verde. Il ciondolo sembra avere proprietà quasi "magiche" dal momento in cui sembra tenere in vita la figlia di Cagliostro, Sofia, che riversa in uno stato di coma.

Notizie aggiuntive sull'opera

La trama presentata sopra narra in breve ciò che accade in Medium, che arriverà nelle sale italiane il 14 ottobre.

Il film è già stato però presentato in anteprima sia a Ladispoli che a Roma, al Cinema Adriano.

Per Massimo Paolucci, già produttore esecutivo di opere di grande calibro e passato collaboratore del re dell'horror italiano Dario Argento, Medium rappresenta l'esordio alla macchina da presa. Il protagonista Cagliostro, uomo legato alla malavita, sarà interpretato da Tony Sperandeo, già vincitore del premio migliore attore non protagonista ai David di Donatello 2001 per il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film I Cento Passi di Marco Tullio Giordana.

L'anziano cinese Hung ha invece il volto di Hal Yamanouch, già noto per far parte dell'universo Marvel: egli ha infatti interpretato Yashida in Wolverine-L'immortale.

Il film è stato prodotto da Giovanni Franchini per Emy Productions e da Daniele Gramiccia, già produttore di film stranieri (tra cui Two Days del regista venezuelano Cassella).

L'opera è stata scritta da Lorenzo De Luca, mentre nel cast spiccano nomi come Emilio Franchini (ex pugile e calciatore, ma anche attore anche nel film Una preghiera per Giuda), Barbara Bacci (Mò Vi Mento: Lira di Achille), Francesco Maria Dominedò, Pierfrancesco Ceccanei, Martina Angelucci e Dafne Barbieri.