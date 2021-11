Bruce Springsteen torna in Italia nel 2022? L'indiscrezione è stata lanciata dal magazine musicale Rockol: fonti vicine al musicista parlano di un possibile tour primaverile. L'artista potrebbe tornare così nel maggio del 2022 per due date a Ferrara e Roma. Finora non c'è ovviamente nessuna ufficialità. Già nel mese di settembre il promoter Claudio Trotta aveva parlato della possibilità di portare il Boss in Italia. E forse nei prossimi giorni si potrebbe arrivare alla conferma.

Indiscrezioni sul ritorno in Italia di Springsteen

Sarebbe una fantastica notizia per il mondo dei Concerti e Music Festival, dopo mesi complicati per via della pandemia di coronavirus che ha prima stoppato e poi rallentato gli eventi dal vivo.

Nelle ultime ore si parla a gran voce del possibile ritorno di Bruce Springsteen in Italia. Il Boss, tra gli artisti internazionali più amati nel nostro paese, potrebbe far ritorno nella primavera del 2022

A lanciare l'idea è stato il magazine Rockol che riporta vicine all'artista e propone anche delle date nel mese di maggio. Le date sono il 20 maggio a Ferrara e il 22 maggio a Roma. Secondo il magazine l'annuncio è questione di giorni, e ciò potrebbe essere un indizio concreto che potrebbe far sperare tutti i fan.

Il possibile ritorno in Italia

Il primo dei due concerti si terrebbe a Ferrara e sarebbe un inedito per la carriera di Bruce Springsteen. Per la data di Roma invece assisteremmo ad un ritorno nella capitale dopo il grande concerto tenuto nel 2016 all'interno della prestigiosa cornice del Circo Massimo.

Nel frattempo i fan si chiedono se il rocker statunitense potrebbe pubblicare un nuovo album in studio. Al momento non ci sono stati annunci di alcun tipo, e si tratta soltanto di un'ipotesi che ancora non ha trovato conferma. Album o non album comunque, il Boss potrebbe decidere ugualmente di imbarcarsi per una nuova tournée.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di recente Springsteen ha pubblicato The Legendary 1979 No Nukes concerts, film e album che parlano del suo storico gruppo, la E Street Band.

Le parole del promoter a settembre

Non è questa la prima ipotesi che viene portata avanti in merito ai prossimi concerti italiani di Bruce Springsteen. Già nello scorso mese di settembre il promoter e amico dello storico artista, Claudio Trotta, aveva detto, in occasione della presentazione del Comfort Festival che un tour potrebbe esserci, e aveva candidato la città di Ferrara per ospitare i prossimi concerti del cantautore del New Jersey: "Ferrara sarà una delle città che molto probabilmente ospiterà The Boss".

Quell'annuncio poi rimase sulla carta, e ciò forse è dovuto all'incertezza generata dallo stato attuale della pandemia di coronavirus, che non consente al momento di poter pianificare concerti di grande portata come potrebbe essere quello di Springsteen. In merito comunque il rocker aveva già detto più volte che avrebbe voluto riabbracciare l'Italia al più presto.