Eddie Vedder ha pubblicato un nuovo singolo. Si intitola The Haves ed è tratto dal suo prossimo disco da solista, Earthling, che uscirà nel febbraio del 2022.

Il nuovo brano del cantante dei Pearl Jam arriva pochi mesi dopo il primo estratto Long Way. Molti sono i musicisti ospiti, tra loro dovrebbero esserci anche Ringo Starr ed Elton John. Qualche giorno fa il cantante ha lanciato anche un videogioco in stile retrò per promuovere l'uscita.

Nuovo brano per il cantante dei Pearl Jam

Ancora qualche mese da aspettare per il ritorno discografico di Eddie Vedder.

Il prossimo lavoro solista del cantautore statunitense uscirà infatti il prossimo 11 febbraio e nelle ultime ore è stato pubblicato il secondo estratto The Haves da Earthling, con tanto di lyric video. Il nuovo lavoro in studio sarà disponibile in vari formati, incluso il vinile, ed è già disponibile in pre-order per l'acquisto.

Tante le curiosità in questo nuovo lavoro. Tra gli ospiti che hanno preso parte al disco ci sono importanti nomi della storia del rock. Troviamo l'ex Beatle Ringo Starr, Elton John, e poi il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith. Qualche giorno fa inoltre Vedder ha pubblicato il videogioco in stile retrò Long Way Racing Game.

Il nuovo singolo di Eddie Vedder

The Haves farà parte del nuovo disco e sarà in vendita anche come lato B del singolo Long Way in edizione vinile 7".

Al brano hanno lavorato il produttore Andrew Watt, Josh Klinghoffer, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers e membro aggiunto dei Pearl Jam durante i concerti, e il batterista Chad Smith.

Tra gli ospiti che hanno collaborato a questo disco ci sarà anche l'amico di Vedder Glen Hansard, il bassista Pino Palladino e il tastierista Benmont Tench.

Secondo alcune indiscrezioni inoltre nel disco potrebbero esserci anche Ringo Starr ed Elton John. Proprio con quest'ultimo ha collaborato infatti Vedder nell'ultimo disco "The Lockdown Sessions, lavorando al brano E-Ticket.

L'album e il videogioco

Il nuovo album Earthling è già disponibile per l'acquisto all'interno del sito ufficiale dei Pearl Jam.

Sarà disponibile in vari formati, dal CD Standard all'edizione deluxe, dal vinile alla musicassetta.

In attesa della data di uscita, prevista per l'11 febbraio prossimo, qualche giorno fa Eddie Vedder ha pubblicato un videogioco dal titolo Long Way Racing Game allo scopo di promuovere il disco e il primo singolo. Un'idea simile era venuta qualche anno fa anche alla sua band con Gigaton.

Il gioco è ambientato su una strada, da percorrere a bordo di un'automobile: lo scopo è di raccogliere chitarre e ukulele presenti di volta in volta, evitando le collisioni con le altre auto.