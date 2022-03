La popolare attrice Halle Berry è stata scelta da Roland Emmerich, regista noto per la direzione di film apocalittici come “The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo”, “Independence Day” e “2012” per interpretare il ruolo di un’astronauta che cerca di salvare la Terra dalla Luna nel suo nuovo “Moonfall”, in uscita nelle sale cinematografiche il 17 marzo 2022.

‘Moonfall’: cosa accadrebbe se la Luna deviasse dalla propria orbita

L’idea del film nasce da una domanda inquietante: cosa accadrebbe se la Luna deviasse all’improvviso dalla propria orbita?

La pellicola tratta proprio di questo, ipotizzando che una forza misteriosa costringa la Luna a uscire dalla sua traiettoria e precipitare sulla Terra, provocando nel nostro pianeta una serie di fenomeni climatici spaventosi come maremoti di portata inimmaginabile, tempeste di neve e piogge di meteoriti, e un conseguente panico tra la popolazione, in lotta per accaparrarsi beni di prima necessità. In una situazione così drammatica Jo Fowler (Hale Berry), una ex astronauta della NASA, sarà l’unica persona che tenterà di salvare la Terra, partendo per una missione disperata nello spazio aiutata solo da un collega con cui ha lavorato in passato (Patrick Wilson) e un bizzarro cospirazionista (John Bradley), e affrontando nella sfiducia generale ostacoli di ogni genere.

Quando la piccola compagnia di astronauti arriverà sulla Luna, tuttavia, si troverà di fronte a una sorpresa scioccante, scoprendo che il nostro satellite non è come lo abbiamo sempre immaginato.

Halle Berry e la sua carriera di successo

Donna determinata nella vita e nel lavoro, Halle Berry nasce il 14 agosto del 1966 a Cleveland, in Ohio, da Jerome Berry, un afroamericano, e Judith Ann Hawkins, un'infermiera bianca; in seguito al divorzio dei genitori, avvenuto quando Halle aveva solo quattro anni, l’attrice cresce con la madre in un sobborgo di Cleveland a maggioranza bianca.

Dopo aver iniziato la sua carriera come modella, partecipando a numerosi concorsi di bellezza grazie al suo fascino esotico, Halle Berry esordisce al Cinema nel 1991 nel film di Spike Lee "Jungle Fever"; da quel momento in poi collezionerà ruoli iconici, come quello di Tempesta nei film del franchise “X-Men” e di Catwoman nell’omonima pellicola, arrivando, nell’immaginifico “Cloud Atlas” di Lana e Lilly Wachowski, a interpretare ben sei personaggi diversi.

La consacrazione delle sue doti di recitazione arriva nel 2001, quando Halle Berry è la prima donna di colore a vincere l’Oscar per il film "Monster's Ball", pellicola drammatica in cui interpreta con intensità toccante il ruolo di Leticia, vedova di un criminale sottoposto alla pena capitale. Nel 2020, infine, compie un salto di qualità divenendo, oltre che attrice, anche regista del film “Bruised – Lottare per vivere”, in cui interpreta una ex lottatrice di MMA che cerca di ottenere la custodia del figlio mentre rilancia la propria carriera sportiva.