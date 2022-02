Guardare insieme un film è un’occasione unica per rendere San Valentino un giorno speciale [VIDEO]. Scopriamo insieme cinque film che renderanno questa serata perfetta.

'Colazione da Tiffany': un film per sognare

L’incantevole Audrey Hepburn illumina questo film come una stella. Tratto dall’omonimo romanzo del 1958 di Truman Capote e diretto da Blake Edwards, la pellicola racconta la storia di Holly (Audrey Hepburn), un’inguaribile sognatrice in cerca di un miliardario che la mantenga per tutta la vita, e Paul (George Peppard), uno scrittore spiantato che si fa sovvenzionare da una donna facoltosa.

Indimenticabile la scena in cui Holly entra con nonchalance nel negozio di lusso “Tiffany”, che adora frequentare per l’eleganza dell’ambiente, e il suo accompagnatore Paul, cercando di conquistarla, domanda a un esterrefatto commesso cosa potrebbe acquistare per soli dieci dollari, chiedendo alla fine un semplice lavoro d’incisione su un anello trovato come sorpresa in un pacchetto di noccioline.

'Pretty woman': il film più romantico che ci sia

Anche in “Pretty woman” una grande attrice, in questo caso Julia Roberts, conquista ogni scena con la sua bellezza spontanea. La pellicola diretta da Garry Marshall, ideale da vedere nel giorno di San Valentino [VIDEO], racconta la storia di Vivian, una prostituta di strada, che dà una svolta alla propria vita nel momento in cui incontra l’affascinante uomo d’affari Edward (Richard Gere).

Numerose le scene iconiche di questo film, ma la migliore è quella in cui Edward accompagna Vivian ad assistere per la prima volta a un’opera lirica, e la ragazza, incantata dalla bellezza della musica e del canto, si commuove sfoderando tra le lacrime il suo sorriso magico. “Le è piaciuta l’opera, cara?” le domanda al termine dell’esibizione una signora ingioiellata che ha assistito all’evento da un palco vicino.

“Oh, mi si sono aggrovigliate le budella!” risponde candida Vivian.

'Quattro matrimoni e un funerale': per un San Valentino all’insegna del romanticismo e del divertimento

A San Valentino è bello anche divertirsi insieme, e con “Quattro matrimoni e un funerale”, del regista Mike Newell, si ride fino alle lacrime: è l’occasione ideale per trascorrere una serata allegra gustandosi la bellezza raffinata di Andie MacDowell e l’irresistibile comicità di Hugh Grant.

La pellicola segue la storia di Charles (Hugh Grant), inguaribile donnaiolo orgoglioso della propria libertà in amore, che a una festa di amici incontra l’elegante Carrie (Andie MacDowell) e capitola davanti al suo fascino. Il film è noto soprattutto per le sue scene divertenti; una delle più esilaranti è quella in cui Charles, testimone di nozze per un amico, dimentica le fedi nuziali e, facendosi aiutare dai suoi compagni di brigata, riesce a recuperare in tutta fretta solo un anello con un enorme cuore di plastica colorato per la sposa e un anello con teschio per lo sposo.

'Il favoloso mondo di Amélie': un film surreale e delicato

“Il favoloso mondo di Amélie” di Jean-Pierre Jeunetè è un film che invita a gustarsi le piccole gioie della vita, e San Valentino è sicuramente una di queste.

Quando Amélie (la dolcissima Audrey Tautou), cresciuta in una famiglia difficile e rifugiatasi, per reazione, in un mondo tutto suo, trova per caso nella propria abitazione una scatola di latta nascosta dietro a una mattonella, che contiene tutti i tesori da bambino di un precedente inquilino della casa, decide che la sua missione sarà quella di aiutare tutte le persone che incontra a vivere degli istanti di felicità. Il film è surreale, con pesciolini rossi inclini al suicidio e nani da giardino che partono per viaggi in posti esotici e mandano al loro proprietario le foto dei luoghi che hanno visitato, ma regala allo spettatore scene coinvolgenti: la più bella è quella in cui Amélie decide di aiutare un cieco ad attraversare la strada e, nel farlo, gli descrive in tono allegro la bellezza di tutto ciò che li circonda.

'Dirty dancing': spensieratezza e voglia di vacanze

In “Dirty dancing” di Emile Ardolino la giovane Frances 'Baby' Houseman (Jennifer Grey), brillante ma impacciata, durante le vacanze estive in un hotel conosce l’affascinante maestro di ballo Johnny (Patrick Swayze), che la aiuterà a crescere e superare le proprie paure. Le scene più importanti del film sono quelle legate alla danza: celebre è quella, nata da un’improvvisazione degli attori, in cui Baby e Johnny si allenano, in maniera giocosa, sulle note di “Love is strange” di Mickey & Sylvia.