Arriva dal quartiere napoletano di Scampia la nuova Miss Italia: si tratta della ventenne Zeudi Di Palma, la concorrente numero 23, che ha conquistato la corona della più bella tra le italiane nella finale che si è svolta al Casinò di Venezia e che è stata trasmessa via streaming sulla piattaforma web Helbiz domenica sera.

A premiarla sono stati il sindaco del capoluogo veneto Brugnaro e l'organizzatrice del concorso Patrizia Mirigliani.

Chi è la nuova Miss Italia

La nuova Miss Italia è alta 172 cm, ha occhi e capelli castani, e per un anno avrà l'onore e l'onere di rappresentare la bellezza femminile italiana.

Il suo nome è di origine africana e significa “corona”. La sua famiglia è composta di due fratelli, Giuseppe di 23 anni e Asia di 22, oltre alla mamma Maria Rosaria.

La sua carriera da modella è cominciata appena dodicenne, quando ha partecipato alle “Vele” di Scampia la sfilata “Le Vele e la moda”. Tifosa del Napoli, ha anche la passione per la musica: ha studiato per cinque anni il clarinetto e da autodidatta il pianoforte. Di Palma è studentessa di Sociologia all'università e lavora come modella. È anche attiva nel volontariato nell'associazione “La Lanterna di Scampia” che si occupa di recuperare i ragazzi a rischio attraverso le arti.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha scritto su Twitter per congratularsi con lei: “Congratulazioni a Zeudi Di Palma, vincitrice di Miss Italia, orgoglio di Scampia e di tutta Napoli.

Ti aspettiamo a Palazzo San Giacomo”.

Le donne campane che in passato hanno conquistato il concorso di Miss Italia

Zeudi Di Palma non è la prima vincitrice di Miss Italia proveniente dalla Campania nella storia del concorso.

La prima vincitrice era stata, nel 1950, Anna Maria Bugliari. Nativa di Roma, partecipò in concorso in rappresentanza della Campania e e batté in finale fra le altre Sofia Scicolone, diventata poi nel tempo una icona del cinema italiano con lo pseudonimo di Sofia Loren, e Giovanna Ralli, anche lei diventata attrice.

Bugliari però è stata una meteora nel mondo dello spettacolo, ritirandosi dopo pochi anni dalle scene mondane.

Nel 1959 vinse Marisa Jossa, napoletana doc ma in gara come Miss cinema Venezia Giulia. Curiosamente la successiva Miss Italia campana è stata nel 1986, la figlia della stessa Jossa: ossia l'allora diciottenne Roberta Capua, poi arrivata anche seconda al concorso di Miss Universo dell'anno successivo.

Attualmente Capua è conduttrice di Uno Mattina ed è attiva da decenni in tv, sia in Mediaset che in Rai.

La terza vincitrice campana è stata nel 2001 Daniela Ferolla. Originaria della provincia di Salerno, formalmente partecipò al concorso in rappresentanza della Calabria. Anche lei ha fatto carriera come conduttrice televisiva, attualmente è alla conduzione del programma di Rai 1 Linea Verde.