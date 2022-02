La 72^ edizione del Festival di Sanremo è stata vinta da Mahmood e Blanco, con il brano 'Brividi', che fin dalla prima serata ha ottenuto un successo incredibile.

L'esibizione della finale, andata in onda sabato 5 febbraio, ha conquistato il pubblico e i due cantanti hanno ottenuto il primo posto. Sul podio con loro sono arrivati Elisa, con il brano 'O forse sei tu', e Gianni Morandi, con 'Apri tutte le porte'.

Mahmood e Blanco, un successo da 'Brividi'

La finale di Sanremo 2022 ha visto l'arrivo di tre generazioni diverse sul podio. Al primo posto Mahmood e Blanco, con il brano "Brividi", che erano già stati nominati come possibili vincitori fin dalla prima serata di questa 72esima edizione del Festival.

Al secondo posto Elisa, con il brano "O forse sei tu", che con la sua delicatezza e profondità ha saputo conquistare il pubblico. Al terzo posto Gianni Morandi, con il brano "Apri tutte le porte", scritto dall'amico Jovanotti, che ha condiviso il palco dell'Ariston insieme a lui, vincendo la serata cover.

I due vincitori hanno saputo sorprendere il pubblico con il loro brano molto profondo, che è entrato subito nel cuore dei telespettatori di Sanremo.

Per Mahmood si tratta della terza vittoria al Festival (la prima avvenne a Sanremo Giovani 2018, la seconda fra i Big nel 2019), mentre per Blanco si tratta del primo grande successo.

Blanco e la dedica speciale alla fidanzata Giulia

Blanco, durante l'ultima serata di Sanremo 2022, ha voluto fare una dedica speciale alla sua fidanzata Giulia Lisioli, a cui è legato da un anno e mezzo.

La 19enne era presente nella platea dell'Ariston, pronta a sostenere la sua dolce metà. "Per Giulia" ha dichiarato il cantante dopo la sua esibizione con Mahmood, alzando un mazzo di fiori verso l'alto. La complicità con la ragazza si è notata anche dopo la vittoria, quando il cantante è corso tra il pubblico per baciarla sulle labbra, dopo aver abbracciato forte la sua mamma, anche lei presente in platea.

Un gesto pieno d'amore, per la persona che in tutto questo tempo non ha mai smesso di stargli accanto e condividere con lui ogni momento di successo e di soddisfazione nel mondo della musica.

Il bacio di Blanco alla sua mamma

Vincere Sanremo è sicuramente un'esperienza unica, soprattutto per un giovane come Blanco. Il cantautore (che fra pochi giorni compirà 19 anni) è riuscito ad ottenere ancora più consenso da parte del pubblico anche per i bellissimi gesti che ha fatto sul palco dell'Ariston.

Dopo la dedica alla sua amata fidanzata Giulia, il primo pensiero di Blanco è stato nei confronti della sua mamma, presente in platea. Dopo l'annuncio della vittoria, il giovane è sceso tra il pubblico per abbracciare e baciare la mamma. Un gesto molto emozionante, che ha conquistato il pubblico, anche sui social.