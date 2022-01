Nella serata di martedì 1 febbraio, andrà in onda dalle 20:35 su Rai Uno la prima puntata dell'edizione numero 72 del Festival di Sanremo. A condurre, come noto oramai da mesi, vi sarà per il terzo anno di fila Amadeus, che anche in questa edizione sarà accompagnato da Fiorello. Il ruolo che avrà il comico nel Festival, però, non è al momento noto: se nelle scorse due edizioni, infatti, è stato a tutti gli effetti un co-conduttore. Quest'anno, invece, si vocifera che lo showman possa essere ospite solo della prima e dell'ultima serata.

Amadeus sarà accompagnato da Ornella Muti

Nel corso della prima puntata del Festival, Amadeus avrà una spalla di tutto rispetto: Ornella Muti, attrice italiana tra le più affermate e premiate del cinema nostrano. Basti pensare che, in carriera, ha vinto due nastri d'argento e una targa d'oro ai David di Donatello.

Nel corso della serata, poi, sono previsti sul palco diversi ospiti musicali. In particolare, sono attesi sull'Ariston i Meduza, gruppo house italiano che negli ultimi anni hanno prodotto alcune delle hit più note come Piece of your hearth, Lose Control e Tell it to my heart.

Ma gli ospiti più attesi della serata saranno senza alcun dubbio i Maneskin, vincitori nella scorsa edizione del Festival con Zitti e buoni.

Proprio grazie al successo ottenuto nella kermesse, il gruppo uscito da X Factor ha potuto partecipare (e vincere) l'Eurovision Song Contest, che ha dato alla rock band una notorietà mondiale. Basti pensare che, nelle ultime settimane, il frontman Damiano e il resto del gruppo hanno presenziato su alcuni dei palchi televisivi più importanti del mondo come quelli del Tonight Show di Jimmy Fellon o del The Ellen DeGeneres Show.

Nel corso della puntata inizierà anche la gara: previste le esibizioni di Gianni Morandi e di Massimo Ranieri

Ma nel corso della serata (che promette di essere abbastanza lunga), Amadeus darà anche il via alla gara dei big, che mai come quest'anno presenta una serie di cantanti italiani molto noti anche a livello internazionale.

Tra questi, nel corso della diretta si esibirà il duo composto da Mahmood e Blanco, che porterà sul palco la canzone Brividi. Previsto poi anche il ritorno in gara di due mostri sacri della musica italiana come Gianni Morandi e Massimo Ranieri, rispettivamente con Apri tutte le porte e Lettera al di là del mare.

Molta curiosità, poi, per l'esibizione di Achille Lauro, che porterà in scena la hit Domenica. Prevista l'esibizione anche di Giusy Ferreri (con la canzone Miele), di Noemi (Ti amo non lo so dire il titolo del suo brano) e di Rkomi (che porterà sul palco Insuperabile). Tornerà poi in gara anche La Rappresentante di Lista (Ciao Ciao il loro brano), così come Michele Bravi che canterà Inverno dei fiori.

Infine, durante la diretta dal palco dell'Ariston Amadeus presenterà sul palco anche Ana Mena (con il brano Duecentomila ore), Yuman (Ora e qui la sua canzone) e Dargen D'Amico, all'esordio sul palco di Sanremo con il brano Dove si balla.