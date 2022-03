La 94^ edizione dei premi Oscar si è tenuta presso il Dolby Theater a Los Angeles: gli Academy Awards 2022 hanno premiato i migliori personaggi del mondo del Cinema dell'anno.

Grande delusione per l'Italia che non è riuscita a portare a casa nemmeno una statuetta nonostante le tre nomination. Nessun riconoscimento dell'Academy dunque per Paolo Sorrentino con "E' stata la mano di Dio", in corsa per il miglior film internazionale, per Enrico Casarosa con il film d'animazione "Luca" e per Massimo Cantini Parrini con la sua nomination per i costumi di "Cyrano".

L'evento che però ha rubato la scena durante la serata è stato lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: l'attore non ha infatti gradito un'infelice battuta sulla moglie da parte del comico ed è salito sul palco improvvisamente colpendolo al volto.

Di seguito approfondiamo tre dei successi più significativi di questa edizione.

Ariana DeBose, la prima donna di colore queer a vincere un Oscar

Ariana DeBose ha vinto il Premio Oscar come Miglior attrice Non Protagonista per la sua interpretazione nel remake di "West Side Story" firmato da Steven Spielberg.

La sua vittoria ha segnato una nuova pagina nel mondo del cinema e degli Academy Awards essendo la prima donna di colore - afrolatina - e apertamente queer a essersi aggiudicata una statuetta.

Con coinvolgente entusiasmo ed emozione, DeBose, ringraziando per l'Oscar, ha ricordato a tutti coloro che hanno visto la propria identità essere messa in dubbio che esiste un posto per tutti.

Troy Kotsur, un attore sordo vince per la prima volta un Academy Award

La vittoria di Troy Kotsur come Miglior Attore Non Protagonista ha segnato la storia del cinema e degli Academy Awards rendendolo il primo attore uomo sordo a ricevere una statuetta.

I pronostici ci avevano visto giusto, l'interpretazione di Kotsur in "CODA" è stata riconosciuta. Nel suo discorso di ringraziamento, interpretato nella lingua dei segni, Troy Kotsur ha dedicato l'Oscar alla comunità sorda e alla sua famiglia, ringraziandola per l'amore e il supporto.

La terza statuetta assoluta per una regista donna

Una vittoria un po' inaspettata (tra i favoriti per pronostici c'era Steven Spielberg), ma non per questo meno importante, anzi. Jane Campion è la terza donna nella storia degli Oscar a vincere un Academy Awards per la Miglior Regia.

"Il potere del cane", pellicola con più nomination in questa 94^ edizione, ha lasciato un segno importante nell'Academy e il suo grande lavoro è stato perfettamente ripagato. Campion ha inoltre ringraziato Don Winslow, autore dell'omonimo libro da cui è tratto il film.