The Batman è un film del 2022, diretto da Matt Reeves e attualmente in programmazione nei Cinema italiani.

Esso costituisce un franchise a parte ed intende lanciare un nuovo ‘bat-verse’ che dovrebbe essere costituito dai due sequel cinematografici e dalle serie televisive spin-off in sviluppo per HBO Max. Al momento, però, non si sa ancora con certezza chi sarà il villain principale di The Batman 2.

The Batman (2022): la trama

La vicenda narrata in The Batman è ambientata la notte del 31 ottobre, ad Halloween, e termina il 6 novembre. Sulle note dell’Ave Maria di Schubert si verifica il primo, efferato omicidio: quello dell’ex sindaco della città di Gotham, candidatosi per un ulteriore mandato.

Sulla scena del crimine, viene ritrovato un biglietto indirizzato a Batman con un enigma. Il detective James Gordon e Batman iniziano così ad indagare su questo delitto, a cui ne seguiranno altri, tutti compiuti dallo stesso criminale: l’Enigmista, un uomo amante degli indovinelli che ha come obiettivo quello di smascherare la fitta rete di corruzione venutasi a creare tra l’élite governativa e amministrativa di Gotham.

Durante le indagini, Bruce scoprirà un importante e sconvolgente segreto riguardante il suo defunto padre, Thomas Wayne, e il boss mafioso Carmine Falcone. In seguito ad una serie di eventi, Bruce Wayne capirà che Batman è destinato ad essere molto più di un giustiziere mascherato: deve diventare un simbolo di speranza.

The Batman 2 si farà? Anticipazioni sull’eventuale sequel

A partire dal giorno della premiere americana, sul sito costruito dall’Enigmista in The Batman era comparso un messaggio cifrato che, una volta decodificato, annunciava: ‘Pensavi che fosse finita ed invece non conosci tutta la verità, ogni fine è un nuovo inizio. Qualcosa sta arrivando’.

Da qualche giorno è comparso il tasto ‘click for reward’, cliccando sul quale si ha la possibilità di scaricare un file contente alcune immagini che ritraggono foto e appunti come quelli visti sulle pareti del nascondiglio di Edward Nashton, assieme a un pdf con 9 pagine, scritte a mano, del suo diario.

Dopo aver scaricato questo file, aggiornando nuovamente la pagina e cliccando un’altra volta sul tasto ‘click for reward’, compare una nuova immagine cifrata, il cui contenuto è stato immediatamente decriptato in ‘Gotham loves a comeback’ (traducibile con Gotham ama un ritorno), con intorno diversi ‘ha ha ha’ che sembrano ricordare la folle risata del Joker.

A questo punto, The Batman 2 sembra sempre più probabile e la trama potrebbe prendere spunto proprio dall’ultima scena del primo capitolo, in cui assistiamo all’incontro tra l’Enigmista ed il suo vicino di cella: il Joker.

Le origini di Joker nel bat-verse di Matt Reeves

Matt Reeves ha dichiarato di essere interessato ad approfondire la natura umana del principale antagonista dell’uomo pipistrello: il Joker, personaggio che compare nella scena finale di The Batman.

In particolare, il Joker di Reeves è un uomo con una malattia congenita che, come Il Fantasma dell’Opera, non gli permette di sorridere. Questo lo porterà a elaborare una visione nichilista del mondo e a sviluppare una concezione insidiosa della natura umana.

Inoltre, una delle scene tagliate in The Batman avrebbe dovuto spiegare come l’uomo pipistrello e il clown si fossero conosciuti, motivando anche la presenza di quest’ultimo all’interno di Arkham.

Le dichiarazioni di Reeves quindi lascerebbero intendere che sia in corso un lavoro di scrittura per la figura del Joker, il quale potrebbe essere l’antagonista del tanto agognato The Batman 2.

I due spin-off in sviluppo per HBO Max

Sono stati annunciati invece i due spin-off di The Batman: il primo incentrato sulla figura di Pinguino, il secondo su Arkham Asylum (che prenderà il posto della serie sulla GCPD).

Il prequel su Oswald Cobblepot, racconterà il percorso violento che lo ha portato a mettere le mani sul potere criminale di Gotham, divenendo noto con il nome di Pinguino.

Nel luglio 2020 Matt Reeves aveva annunciato una serie dedicata alla polizia di Gotham. Ciò aveva fatto pensare a una serie poliziesca tratta dalla collana di fumetti Gotham Central di Rucka, Brubaker e Lark, anche se in seguito era stato chiarito che questa idea non rientrava nei progetti per lo spin-off. Tuttavia, durante una recente intervista per il Toronto Sun, Matt Reeves ha dichiarato che il progetto della serie sulla GCPD si è evoluto, portandolo, al momento, a voler realizzare uno spin-off che si concentri su quello che accade realmente all’interno di Arkham, approfondendo i personaggi che vi si trovano.

Arkham verrà rappresentata come una sorta di casa stregata, con le ambientazioni tipiche dei film horror.

Non resta quindi che da chiedersi se The Batman 2 sarà collegato allo spin-off su Arkham, iniziando la narrazione proprio dall’eventuale (ed ipotizzata) fuga dell’Enigmista e del Joker dal manicomio criminale.