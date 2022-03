Vasco Rossi e Marracash insieme per i bambini dell'Ucraina. Questo, in estrema sintesi, è il progetto che sta dietro al singolo 'La Pioggia della Domenica', brano inedito che verrà rilasciato il prossimo venerdì 25 marzo. Moltissima l'attesa intorno al nuovo brano, che mette insieme un mostro sacro della Musica italiana come Vasco Rossi con uno dei rapper più importanti del nostro paese.

Vasco su Marracash: 'Nato ai tempi del rap, ma ha la penna del cantautore'

La collaborazione tra i due artisti è stata commentata direttamente dai protagonisti, che si sono detti entusiasti del lavoro fatto.

Vasco Rossi, in particolare, ha speso parole di elogio verso il collega: "Mi piace Marracash". La motivazione che dà il rocker di Zocca è chiara: 'Marra', infatti, "è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore".

Blasco, poi, ha continuato nelle sue dichiarazioni, ammettendo di aver ricevuto da Marracash la proposta di "campionare Gli Angeli per un brano presente nel suo nuovo album". Vasco, a tale proposta, ha reagito in modo decisamente positivo, trovando "molto interessante" il lavoro svolto dal rapper.

Per questo, a Vasco Rossi è venuta l'idea di affidare a Marracash 'La Pioggia della Domenica'. Il risultato che ne è uscito fuori ha reso decisamente molto soddisfatto Blasco: "Ne è venuta fuori una contaminazione autentica, in senso artistico".

Vasco, infatti, ha riconosciuto al rapper il merito di aver "centrato perfettamente" lo spirito "ironico e frustrato" presente nella canzone, aggiungendo poi un suo testo definito da Vasco come "originale e coerente".

'Ho sempre ritenuto Vasco Rossi come uno dei più grandi poeti del 1900'

Ma l'entusiasmo per la collaborazione non è solo da parte del cantante di Zocca.

Anche Marracash, infatti, non ha nascosto la sua gioia per il progetto, definendo l'autore di 'Albachiara' come uno dei "più grandi poeti del 1900". In particolare, secondo il rapper, Vasco ha avuto il merito di "insegnare a tutti a scrivere canzoni tridimensionali". Per questo motivo, Blasco è "l'autore preferito di sempre" per il Marra.

Al di là della stima personale e artistica, comunque, il nuovo brano (che, oltre che nelle radio, uscirà il 25 marzo anche negli store digitali) ha anche dei fini umanitari decisamente molto nobili. Tutti i proventi che il brano genererà saranno infatti devoluti a Save the Children, organizzazione che da più di cento anni opera in tutto il mondo per la tutela della salute e sicurezza dei minori. In questo momento storico, Save the Children è a lavoro per garantire un futuro ai tanti bambini che, a causa della guerra in Ucraina, hanno visto la loro vita stravolgersi.