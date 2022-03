Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, giunge dal 24 marzo nelle sale cinematografiche italiane Spencer, il nuovo film di Pablo Larraín incentrato sulla figura di Diana Spencer, meglio conosciuta come la principessa "Lady Diana" o "Lady D.".

A interpretare la principessa del Galles sarà l'attrice candidata all'Oscar Kristen Stewart, nota er la sua interpretazione di Bella Swan nella saga Twilight, ma anche per le pellicole "Into the wild - Nelle terre selvagge" e "Panic room".

Il lungometraggio, scritto da Steven Knight - autore della serie "Peaky Blinders" - vede all'interno del cast figure come Jack Farthing, interprete del Principe Carlo, Sean Harry, alias Darren e Timothy Spall (Maggiore Alistair Gregory).

Chi era Lady D

Diana Spencer nacque il 1 luglio 1961 a Sandringham, nel Norfolk. Consorte del principe del Galles Carlo dal 1981 al 1996, ebbe con lui due figli: William (1982) ed Harry (1984). Divenuta madrina di numerosi enti di beneficenza a partire dagli anni '80, la donna divenne ben presto assorbita dalla moltitudine di doveri ufficiali che, come principessa, era costretta a soddisfare per conto della Famiglia Reale.

Negli anni '90, dopo diverse indiscrezioni, avvenne la rottura fra Carlo e Diana; nonostante ciò, ella mantenne il titolo di Principessa del Galles, ma senza il trattamento di Altezza Reale. Rimase, così, membro della Famiglia Reale in quanto madre del futuro re, una novità nella storia della famiglia reale britannica.

Morì tragicamente il 31 agosto 1997 a 36 anni, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi.

Il racconto di quei giorni difficili

Spencer, definito dal regista cileno "Un film con lo sguardo della Principessa in trappola", è ambientato nel Natale del 1991, quando Diana decise di riprendere in mano la propria vita.

Nel castello della Famiglia Reale sito a Sandrigham, nel Norfolk, inizieranno per lei tre giorni di pura agonia, tra attacchi bulimici notturni e tentativi disperati di eludere il controllo da parte del Maggiore Gregory, mandato per controllarla: slanci dettati dal desiderio di allontanarsi definitivamente da una famiglia che non tollerava più.

In questo progetto, sulla scia della serie tv "The Crown", si è voluto rappresentare il clima respirato da Lady D. all'interno della Casa Reale: senso del dovere quasi ai limite del militaresco, schiacciamento, frustrazione, rigida compassatezza. Ma, in tutto questo, anche un sentimento di coraggio: Diana che cerca di fuoriuscire da quella bolla, per distruggere il circolo che la soffoca e non la fa vivere come vorrebbe, ossia da persona libera di scegliere.

In merito al proprio personaggio, Kristen Stewart manifesta la sua grande ammirazione: "È stato un impegno grande interpretarla mi è piaciuta la sua follia, imprevedibilità, l'ansia di essere libera in un contesto che era davvero una gabbia dorata in cui anche togliersi le scarpe e correre era vietato, i suoi vestiti erano come un'armatura. Ecco, spero di aver fatto capire quanto fosse vitale e libera, un'autentica outsider".