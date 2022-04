Nota anche come "Giornata del libro e delle rose", il 23 aprile 2022, si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Organizzata dall'UNESCO fin dal 1996, ha come obiettivo la promozione e la sensibilizzazione alla lettura, alla pubblicazione dei Libri e alla questione inerente il copyright.

La Giornata venne istituita ufficialmente nel 1995, a cura di 12 paesi - fra cui Australia, Russia e Spagna - che decisero di dare avvio al progetto; inoltre, tale data ha un ulteriore significato di tipo simbolico. Infatti, essa corrisponde alla data di morte - avvenuta nel 1616 - di tre grandissimi autori: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega.

La genesi

Le origini di tale ricorrenza possono essere individuate nella Spagna di fine '900: grazie alla promozione da parte dello scrittore valenziano Vincent Clavel Andrés, il re Alfonso XIII decise di renderla ufficiale nel 1926. In un primo momento, il giorno designato per celebrare annualmente la ricorrenza fu il 7 ottobre, ma, successivamente, la scelta ricadde sul 23 aprile, data di San Giorgio, patrono della Catalogna.

Per questo motivo, nell'area catalana la festa è particolarmente sentita: per esempio, a Barcellona tradizione vuole, che gli uomini regalino una rosa alle donne, le quali, a loro volta, regalano loro un libro.

Inoltre, vige una leggenda secondo la quale una principessa venne rapita da un drago e venne poi salvata da un cavaliere - divenuto poi San Giorgio - che riuscì ad uccidere il mostro con la propria lancia.

Relativamente al fatto che dal drago tramortito non sarebbe fuoriuscito sangue, ma rose rosse, il 23 aprile i librai donano una rosa per ogni libro venduto.

Giornata mondiale del Libro: le iniziative 2022

L'UNESCO, a partire dal 2001, ha deciso di eleggere ogni anno la capitale mondiale del libro: la prima ad essere stata scelta è stata la città di Madrid.

Quest'anno, è stata scelta Guadalajara, in Messico, premiata per la sua propaganda del libro come strumento di rivoluzione culturale e mezzo per poter contrastare la violenza, diffondendo, invece, la pace.

In Italia, nella fattispecie a Firenze, sulla scia delle rose rosse regalate in occasione della festa a Barcellona, è stato scelto come fiore rappresentativo l'iris viola, che verrà donato a chiunque acquisti presso 13 librerie fiorentine, tra cui libreria Claudiana, libreria Alfani, libreria Menabò, libreria Florida e libreria Marabuk.

Ad Ivrea, proclamata capitale italiana del libro 2022, prende il via la campagna di promozione alla lettura "Maggio dei Libri", ideato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura; sarà possibile consultare le iniziative in partenza in Italia sul sito afferente.