Ieri sera giovedì 21 aprile è andata in scena al Teatro Acacia di Napoli, la commedia "Tartassati dalle tasse", scritta e diretta da Eduardo Battaglia, con protagonisti l'attore napoletano Biagio Izzo, Mario Porfito, Stefania De Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano, e Adele Vitale.

Trama Tartassati dalle tasse

Entrando nello specifico della commedia teatrale, il protagonisti è Innocenzo Patanaro, un imprenditore che dopo tanti sacrifici ha deciso di aprire un ristorante nippo napoletano, con piatti tipici della cultura giapponese come il sushi e pietanze tipiche della tradizione napoletano.

Purtroppo però questa nuova apertura porterà solo tante spese per il personaggio interpretato da Biagio Izzo e dopo diverse settimana non riceve nessuna prenotazione.

Proprio per questo motivo, Patanaro si affida al suo chef giapponese per un'operazione di marketing in modo da poter far fronte alle tasse sempre più pesanti. Questa operazione però mette in allerta la guardia di finanzia e in particolar modo il maresciallo La Scorza che prenota al ristorante per scoprire se il proprietario è davvero un evasore fiscale.

Tutta la commedia si basa su diversi equivoci e incomprensioni che si vengono a creare tra i vari protagonisti.

Biagio Izzo interpreta una commedia all'apparenza semplice ma che ha tanti spunti di riflessione

Anche in questa commedia come nelle sue altre precedenti, Biagio Izzo ha interpretato alla grande il suo ruolo grazie alla sua grande simpatia che ha fatto ridere il pubblico dal primo all'ultimo minuto. Ma oltre al comico partenopeo, anche gli altri interpreti si sono calati alla perfezione nei loro rispettivi ruoli.

Per quanto riguarda il testo della commedia, all'apparenza potrebbe sembrare banale, ma invece offere tantissime spunti della situazione difficile che stanno affrontando tanti commercianti soprattutto nell'ultimo periodo. Inoltre, anche il pagare le tasse che da semplice dovere, diventa un problema, porta a diversi spunti di riflessione, tra cui quello di restare onesti in un mondo di furbi.

Sicuramente, in questa commedia molte persone in sala si sono identificate con Innocenzo Patanaro e con la sua ribellione contro la persecuzione che Equitalia ha scatenato contro di lui. Allo stesso tempo però è bene tener presente che l'onesta dei contribuenti è condizione fondamentale per far sì che la società sia più giusta e civile.

Inoltre, Tartassati dalle tasse il 6 maggio sarà in scena anche a Roma al Traiano Comunale Civitavecchia, mentre dal 27 al 29 maggio, il comico napoletano e la sua troupe torneranno a Napoli al teatro Troisi.