A poco più di un mese dall'arrivo nelle sale di Jurassic World Dominion (debutterà al cinema il 2 giugno), la Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer.

L'attesa per il film è notevole, dato che oltre a costituire un nuovo capitolo della saga di Jurassic World vedrà il ritorno di personaggi storici del franchise di Jurassic Park.

La trama

La trama del terzo capitolo della saga di Jurassic World è stata tenuta top secret, ma qualche dettaglio nel corso delle settimane è trapelato, grazie ad alcune immagini e dichiarazioni di regista e attori coinvolti.

Dopo gli eventi di Jurassic World: Il regno distrutto, il capitolo precedente, sembra che sia nata una sorta di convivenza tra i dinosauri e gli esseri umani su gran parte del pianeta. Questa fase è destinata inevitabilmente a finire e si prospetta una sorta di conflitto tra le due specie, per stabilire se sono gli uomini o i dinosauri a poter dominare sulla Terra.

Un ruolo chiave nel film lo avranno sicuramente i due protagonisti della pellicola e della trilogia di Jurassic World, Owen Grady e Claire Dearing, impersonati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Il cast

Oltre ai due protagonisti principali, Jurassic World Dominion vede il ritorno di diversi personaggi della saga precedente, nata nel 1993 grazie a Steven Spielberg: Jurassic Park.

Sam Neill torna a impersonare il paleontologo Alan Grant, Laura Dern ritorna nei panni dell'esperta di paleobotanica Ellie Sattler e Jeff Goldblum impersonerà nuovamente il matematico Ian Malcolm.

Un altro ritorno degno di menzione è quello dello scienziato Henry Wu, di nuovo portato sullo schermo da B. D. Wong.

Le dichiarazioni del regista e del cast

Jurassic World Dominion è girato da Colin Trevorrow, già regista del precedente Jurassic World.

In merito a questo capitolo il regista ha dichiarato che il film è una celebrazione dell'intera saga. "Abbiamo portato il franchise in un nuovo posto in cui si tratta di uomini e dinosauri che condividono il pianeta, come facciamo noi con gli animali - ha detto Trevorrow - l'intera trilogia di Jurassic World è una storia serializzata e Dominion ne è il culmine".

Sam Neill è invece intervenuto in un'intervista elogiando il collega Chris Pratt, dichiarando che è un vero action hero. "Pratt è fantastico, non ho mai pensato a cosa serva davvero per essere un action hero - ha detto l'attore - ci vogliono tutta una serie di abilità che non ho mai considerato. È incredibile!".

Nella stessa intervista Jeff Goldblum è intervenuto ironicamente complimentandosi con lo stesso Neill per come, ai suoi occhi, anche lui sia un eroe. "Non ne sei consapevole ma anche tu sei eroico. Per la tua integrità e la tua magnificenza, e sei un uomo della terra: dovreste vederlo in una fattoria con gli animali. È un esemplare della specie!" ha scherzato l'attore.

Di seguito il nuovo trailer di Jurassic World: Dominion.