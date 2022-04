Si avvicina l'inizio del tour di Vasco Rossi. L'artista emiliano è pronto a fare ritorno sul palco con la prima tappa che lo vedrà impegnato nella città di Trento il 20 maggio, alla Trentino Music Arena che ha già fatto il tutto esaurito. Fra le altre città che saranno toccate dal tour vi sono anche Milano, Roma, Firenze, Torino, Napoli. Messina, Bari e Ancona.

Nel "Vasco Live 2022" non poteva mancare una data nella regione in cui è nato, ossia l'Emilia Romagna. La grande attenzione si pone intorno all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove si terrà il concerto del 28 maggio.

Per questa data sono previsti circa 80mila spettatori.

In questo stesso luogo il "Komandante" in passato ha raggiunto numeri esorbitanti in termini di pubblico. Un evento unico e indimenticabile si verificò il 20 giugno 1998: in quella data il re del rock ottenne il record di spettatori pari a 120mila persone. Da quel concerto venne tratto, l’anno dopo, un album dal vivo, "Rewind", pubblicato originariamente in cd e musicassetta. L’album è poi stato stampato per la prima volta in vinile nel 2018 in due edizioni: triplo vinile nero e triplo vinile colorato.

Gli sconti ferroviari per chi prenderà parte al concerto a Imola

Anche Trenitalia si è organizzata per dare delle agevolazioni alle persone che prenderanno parte al concerto di Vasco Rossi a Imola del 28 maggio.

In particolare è stata messa in atto una promozione speciale per viaggiare all'interno di Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento con sconti che variano tra il 20% e il 50%. Per accedere a tale promozione sarà necessario inserire all'interno dei dati d'acquisto del biglietto il codice VASCO e mostrare il biglietto del concerto al personale di bordo chiamato a controllare il titolo di viaggio.

Dettagli sul concerto di Imola

Verranno anche creati degli sconti per collocare le auto nei parcheggi convenzionati delle stazioni: un messaggio legato anche al sostegno alla sostenibilità ecologica.

La vendita dei biglietti a Imola ha raggiunto un numero pari a circa 80mila spettatori. Ci sarà la possibilità di accedere al concerto tramite due ingressi, Rivazza e viale Dante.

Le novità del concerto si incentrano sulle canzoni: saranno 28 i brani della serata, alcuni di essi mai suonati dal vivo.

Infine si allarga il complesso che accompagnerà l'artista, il quale su social ha scritto: "Formazione di quest’anno della band: aumentano le dimensioni. Squadra che vince non si cambia con il Gallo solita guest star. Più una grande innovazione: una sezione fiati di tre elementi, tromba, trombone e sax, che renderà ancora più festosa la band. Per un totale di 11 musicisti convocati”.