Ieri, martedì 14 giugno 2022, si è tenuta al Biografilm 2022 di Bologna una conferenza stampa con Claire Doyon, regista francese di Penelope Mon Amour.

Un film in cui Claire racconta per diciotto anni i momenti salienti di vita della figlia autistica Penelope, ricostruendone le fasi cruciali, tra cui il trauma della diagnosi, la dichiarazione di guerra, l'abdicazione, e infine l'accettazione e la comprensione di un differente modo di esistere.

Blasting News ha colto l'occasione per chiedere alla regista classe 1971 quali sono le sensazioni e reazioni di Penelope emergono dal film e quali sono i suoi consigli che darebbe a un genitore che scopre di avere un figlio affetto da autismo.

Le dichiarazioni di Doyon sulle sensazioni provate in Penelope Mon Amour

"L'impatto più forte è l'emozione che riguarda me stessa", ha esordito così Claire Doyon, raccontando a Blasting News le proprie impressioni percepite in Penelope Mon Amour, pellicola presentata alla diciottesima edizione del Biografilm di Bologna.

"Nello scoprire queste prime immagini quando Penelope era molto piccola sono rimasta molto colpita dalla violenza, che avevo nel mio atteggiamento e nel mio rapporto con lei. Una violenza nel mio essere una madre assolutamente ossessionata dal desiderio di guarire mia figlia e questo è durato per tantissimi anni", ha poi aggiunto la regista francese, spiegando di aver avuto inizialmente difficoltà di accettare la diagnosi di autismo di Penelope.

"È stato estremamente duro per me andare a vedere quelle immagini di me stessa in quegli anni. Non ero consapevole nella maniera più assoluta di cosa significasse la malattia e avevo una sorta di accanimento nel tentare di guarirla pur essendo consapevole che un modo non c'era", ha inoltre spiegato Doyon.

Dopodiché, la regista ha raccontato di aver provato a fare un’approfondita ricerca su possibili soluzioni in modo da sensibilizzare la patologia tramite l'istituzione scolastica.

Infine, Doyon ha chiosato riguardo ai suoi consigli per i genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico: "Non ho consigli da dare, se non quello di tener presente che sono dei figli assolutamente straordinari, perché sono in grado di insegnare tantissimo e di far muovere tantissime cose all'interno della propria esistenza".

Quando sarà trasmesso il film della regista Claire Doyon

Il film Penelope Mon Amour sarà disponibile sul sito Mymovies a partire dalle ore 21 di giovedì 16 giugno alle ore 20:59 di domenica 19 giugno 2022.

La pellicola di Claire Doyon fa parte della sezione Concorso Internazionale del Biografilm Festival 2022.