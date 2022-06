Ieri, venerdì 10 giugno 2022, si è aperta la diciottesima edizione del Biografilm festival, rassegna cinematografica che si terrà a Bologna fino il 20 giugno e in streaming su Mymovies dal 12 al 22 giugno.

A inaugurare l'evento, The Princess di Ed Perkins sulla Principessa Diana. Il docufilm realizzato esclusivamente da immagini di repertorio, rivela i curiosi aspetti della tragica storia della 'principessa del popolo', che nonostante siano passati vent'anni dalla sua scomparsa, continua ad affascinare e a suscitare interesse nel pubblico. Tra i presenti all'apertura della rassegna, il regista Ed Perkins e il produttore premio Oscar Simon Chinn.

Blasting News ha colto l'occasione per fargli qualche domanda su come ha raccolto il materiale per raccontare la storia di Lady D.

Le parole del regista Perkins sulla realizzazione di The Princess

"L'idea è stata quella di utilizzare soltanto dei materiali d'archivio" ha esordito così Ed Perkins, raccontando a Blasting News com’è nata l'idea di realizzazione di The Princess.

"La sfida enorme è stata quella di trovare e recuperare qualunque tipo d’immagine filmata esistente nella vita di Diana e di tutto quello che aveva fatto" ha poi continuato il regista spiegando ogni dettaglio sul materiale raccolto per il docufilm su Lady D, presentato al Biografilm 2022. "Naturalmente, la qualità di archivi esistente in tutto il pianeta è immensa.

Noi siamo riusciti a mettere insieme una squadra di archivisti straordinari che avevano avuto il compito di cercare dappertutto e di recuperare tutti i materiali affinché potessimo vederli" ha inoltre raccontato Perkins. Dopodiché, il regista ha spiegato in ciò che consisteva il suo compito nella creazione del documentario sulla vita della principessa del Galles: "Il mio ruolo era di visionare centinaia di migliaia di ore di materiale girato alla ricerca di momenti, che in qualche modo, sarebbero stati trascurati in passato poiché ritenuti irrilevanti ai fini del commento di un'immagine principale.

Questo perché normalmente le immagini sono utilizzate con interviste frontali e tutto il resto delle immagini di raccordo non vengono utilizzate. Invece proprio quelle immagini che possono essere considerate di serie b di un'immagine vera e propria, secondo me, si nascondeva la vera storia di Lady Diana". Infine, Perkins ha chiosato così sul modo raccontare la vita della 'principessa del popolo' tramite le sole immagini: "Il suo linguaggio del corpo così espressivo, faceva in modo, che lei fosse una sorta di star del Cinema muto.

Proprio attraverso le sue immagini in movimento e i suoi gesti, è possibile capire cosa proiettasse di se stessa e della sua storia".

Quando e dove sarà trasmesso The Princess

Il docufilm The Princess sarà trasmesso su Sky Documentaries e in streaming su Now in concomitanza con l'anniversario di scomparsa di Lady Diana (il 31 agosto 2022).