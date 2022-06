L’annuncio di un sequel di Game of Thrones con protagonista lo Jon Snow interpretato da Kit Harington ha mandato tutto il mondo dello spettacolo in uno stato di grande eccitazione mediatica, i fan però volevano sapere se anche il resto del cast a partire da Emilia Clarke sarebbe stato impegnato nello show. L’interprete di Daenerys Targaryen ha avuto modo di parlare in un’intervista alla BBC chiarendo alcuni aspetti del sequel: “Me ne ha parlato e so che esiste, è un progetto che si sta davvero sviluppando È stato creato da Kit per quanto posso capire, quindi è coinvolto sin dall’inizio.

Quello che speriamo potrete vedere è dunque l'opera di Kit Harington in primo luogo”.

Sappiamo che Kit Harington ultimamente si è anche impegnato spesso come produttore, ma sulla possibilità di riunire Jon Snow e Daenerys l’attrice aggiunge sorridendo: “No non credo ci sarò, penso di aver finito”. Ricordiamo che in molte teorie circolate sui forum di Game of Thrones si pensa che il corpo senza vita di Daenerys sia stato riportato a Roccia del Drago e una sacerdotessa potrebbe averlo riportato in vita come accaduto anche per lo stesso ex Re del Nord. Intanto però proprio la famiglia Targaryen sarà al centro del prequel House of The Dragon in arrivò ad agosto su HBO, con Emilia Clarke che sicuramente guarderà lo show: “Sarà strano da morire.

Lo guarderò come un nuovo spettatore perché è ambientato centinaia di anni prima del nostro spettacolo, quindi sembrerà di vedere qualcosa di diverso".

George R.R Martin conferma: “Ho già incontrato Kit Harington e il suo team”

Oltre ad Emilia Clarke anche l’autore de Il Trono di Spade George R.R Martin ha confermato che la nuova serie di Game of Thrones è un’idea dell’attore: “Sì, è stato Kit Harington che ci ha proposto l’idea.

Non posso dirvi i nomi degli autori e degli showrunner, perché è qualcosa di cui non ho il via libera per parlare, ma anche in quel caso è stato Kit a coinvolgerli nel progetto, è il suo team, e sono fantastici”. L’autore della saga letteraria ha confermato anche il suo coinvolgimento nella storia e di aver incontrato il team creativo: “Sono coinvolto, come lo sono con The Hedge Knight, The Sea Snake e Ten Thousand Ship, e tutti gli show animati.

Il team di Kit mi ha fatto visita qui a Santa Fe e ha lavorato con me e il mio team di autori e consulenti billanti e talentuosi per dare forma allo show. La serie di chiama Snow per il momento, ma come tutti gli show non sappiamo ancora se vedrà la luce. Sappiamo come funziona il mondo dello spettacolo, ci piacerebbe che tutte le serie vedessero la luce ma non è così. HBO non mi permetterà di dire altro al momento, appena potrò dirvi di più lo farò”.